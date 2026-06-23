Ingeniería para la pasión: las capas de seguridad que conviven en un estadio de fútbol en la era de la inteligencia artificial

El Mundial reúne a 104 países en solo 39 días. Frente a semejante concentración, la concepción de los escenarios deportivos tiende a cambiar. Para que ese volumen de personas circule de forma fluida y segura, es posible proyectar un diseño estratégico basado en capas tecnológicas interconectadas que actúen y respondan en tiempo real.

El fútbol mueve multitudes. En el contexto de un torneo internacional de máxima envergadura, la gestión de esos flujos masivos implica resolver desafíos logísticos de altísima complejidad.

La Copa Mundial de la FIFA 2026 expone esta realidad a una escala histórica: el torneo concentrará 104 partidos en apenas 39 días, distribuidos en 16 sedes que movilizarán a más de cinco millones de espectadores en las tribunas. Con aforos en los estadios que oscilan entre los 43.000 y más de 87.000 personas, la organización se enfrenta a una presión operativa sin precedentes.

Frente a semejante concentración, la concepción de los escenarios deportivos tiende a cambiar. Un estadio moderno puede funcionar, en la práctica, de manera similar a una ciudad inteligente temporal que se ocupa, opera y vacía en menos de seis horas. Para que ese volumen de personas —junto con delegaciones, prensa y proveedores— circule de forma fluida y segura, es posible proyectar un diseño estratégico basado en capas tecnológicas interconectadas que actúen y respondan en tiempo real.

La principal característica de un estadio es la concentración del flujo en ventanas de tiempo sumamente acotadas. Mientras que una planta industrial procesa el ingreso de su personal de manera distribuida a lo largo de una jornada, un estadio suele absorber volúmenes de miles de personas en accesos que deben ser dinámicos.

Cualquier demora en la validación traslada la presión hacia el perímetro exterior, incrementando el riesgo de incidentes en los accesos. Además, un complejo deportivo promedio puede abarcar entre 5 y 12 hectáreas, con perímetros que a veces superan los dos kilómetros lineales. La cobertura tecnológica se presenta, así, como una de las herramientas viables para mitigar las zonas ciegas durante las horas críticas.

Radiografía tecnológica: del acceso biométrico al análisis de datos

Un operativo eficiente podría aplicar lógicas diferenciadas según la zona y el perfil de riesgo, dividiendo las exigencias entre el público general, los vestuarios, las áreas técnicas, la prensa o los palcos VIP, mediante tres pilares tecnológicos fundamentales que buscan actuar en simultáneo.

El primero se enfoca en el control de accesos masivo y ágil. Imaginemos, por ejemplo, el momento del ingreso del público: en ciertos esquemas actuales, ya adoptados en algunos países, una alternativa es realizar la validación mediante códigos QR dinámicos desde el celular en menos de un segundo por persona, mientras el sistema cruza datos de forma instantánea para detectar entradas duplicadas o restricciones de ingreso. En cambio, para ciertas zonas críticas como vestuarios y sectores de autoridades, podría sugerirse la biometría facial sin contacto, combinada opcionalmente con un doble factor de autenticación (tags o códigos temporales), para aportar una mayor trazabilidad de los ingresos a las áreas más sensibles.

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El segundo pilar está ligado a la videovigilancia con Inteligencia Artificial, donde las cámaras analizan el entorno de manera activa. Ciertos algoritmos de IA permiten, por ejemplo, realizar estimaciones de conteo de aforo en vivo por sectores para ayudar a redistribuir los flujos antes de que una grada se sature, identificar comportamientos atípicos en tiempo real —como corridas o movimientos en sentido contrario al flujo principal— o detectar de manera automatizada tanto objetos abandonados como patentes vehiculares a través de tecnología ANPR/LPR en los ingresos a estacionamientos.

Por último, este tipo de ecosistemas suele respaldarse en una conectividad de alta redundancia. La infraestructura de seguridad, en muchos casos, corre sobre backbones de fibra óptica con respaldo celular industrial y redes privadas dedicadas. Esta segmentación es una de las alternativas utilizadas para mitigar el riesgo de colapso técnico por la saturación de las redes móviles comerciales que utiliza el público, colaborando para que la central de monitoreo mantenga la visibilidad en todo momento.

Marcos Gomez, Director Corporativo de USS, analiza el impacto de estas herramientas en el plano de la infraestructura deportiva: “Hoy el video se consolidó como una de las herramientas más valiosas de cualquier organización, y los estadios no son la excepción. La integración de Inteligencia Artificial permite pasar de la simple grabación a la interpretación de contextos en tiempo real. En el entorno de un evento masivo, esta evolución puede facilitar la identificación de ciertas anomalías de forma predictiva y ayudar a optimizar procesos que van desde la seguridad del espectador hasta la eficiencia en la gestión de masas".

Y agrega: “Muchas veces, la falta de conocimiento sobre el alcance de las nuevas tecnologías hace que el video se limite a la seguridad perimetral, perdiendo de vista su capacidad como motor de inteligencia operativa".

Drones en estadios deportivos: cómo integrarlos al plan de seguridad

Dentro de este ecosistema, los drones no se limitan a transmitir imágenes aisladas, sino que pueden aportar valor operativo actuando de forma coordinada en dos etapas cruciales.

Por un lado, en la fase previa del encuentro. Antes de que se abran las puertas, la integración podría comenzar con un relevamiento mediante tecnología LiDAR y fotogrametría. El uso de estos sensores permite generar modelos 3D de alta precisión del estadio, útiles para simular de antemano diferentes rutas de evacuación, detectar necesidades de mantenimiento edilicio y planificar los ángulos de visión sugeridos para las cámaras fijas en tierra.

Por otro lado, esto se complementa durante el desarrollo del partido. En esa etapa, lOS drones pueden convertirse en un soporte de vigilancia aérea, actuando como una cámara móvil con capacidades que las cámaras fijas no tienen: el dron tiene la flexibilidad de reposicionarse en pocos segundos para cubrir una zona que esté mostrando actividad atípica, hacer zoom sobre un punto específico o seguir el desplazamiento de un grupo o de un vehículo de interés. De esta forma, pueden transmitir en directo al centro de comando para ofrecer cobertura en puntos complejos como playas de estacionamiento externas o fan zones, buscando agilizar el seguimiento de cualquier incidente en tiempo real.

Integración: El sistema operativo del evento

Bajo este esquema, se plantea que la seguridad de un estadio no debería operar de forma aislada. Todo el despliegue tecnológico idealmente convive y se coordina con actores externos clave como la policía, las fuerzas federales, los bomberos, el personal de asistencia médica y los comités organizadores internacionales. Una diferencia sustancial entre un evento que se gestiona de manera unificada y uno fragmentado suele radicar en la fluidez con la que se integra la información entre estas dependencias.

En la práctica, esta sincronización busca dar vida a un entorno de gestión compartida. Un ejemplo de cómo podría funcionar esto ocurre cuando una alerta por aglomeración emitida por una cámara de IA activa la cámara domo más cercana, despacha la señal al Centro de Comando Único y emite un mensaje pregrabado por los altavoces del sector afectado.

Para Francisco Alberton, Presidente de USS, la efectividad de estos despliegues responde a principios tácticos rigurosos de coordinación y logística aplicados a grandes eventos:

“La clave para gestionar con éxito un escenario crítico radica en centralizar la información para reducir al mínimo los tiempos de respuesta. Un estadio bajo la presión de un mundial exige una disciplina logística absoluta. En lugar de diseñar perímetros pasivos; se busca dotar a la infraestructura de un sistema de alerta temprana coordinado que unifique la tecnología aérea, el control terrestre y el factor humano en un comando centralizado para neutralizar riesgos antes de que se manifiesten”.

La digitalización y la integración de sistemas se presentan como herramientas clave encaminadas a transformar la complejidad de una multitud en un espectáculo predecible, controlado y seguro. Tal como analizamos en esta nota, la capacidad de convertir la tecnología y la telemetría en una fuente de datos estratégicos en tiempo real asoma como uno de los respaldos más sólidos para que los grandes eventos, incluidos los deportivos, operen con un alto margen de previsibilidad.