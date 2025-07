Bagels a la argentina: cómo un pan importado se volvió marca y modelo de franquicia

La rentabilidad, sin embargo, sigue siendo atractiva: la facturación anual esperada por local ronda los $600 millones y el recupero de inversión promedio es de 12 a 18 meses. Cada nuevo franquiciado recibe un paquete completo de soporte, desde el proyecto arquitectónico hasta el acompañamiento operativo los dos primeros meses del negocio.

El diferencial competitivo de Bagels & Bagels es clave. “Nuestra marca se apropió del genérico. Hoy alguien dice ‘bagel’ y automáticamente piensa en nosotros. Hay cafés que ofrecen este pan, pero no hay una cadena consolidada como la nuestra”, destaca.

Bagels&Bagels Gaston Vila y Lorena Miron (6)

Producción propia, carta versátil y público diverso

La empresa cuenta con una planta de producción en zona norte del Gran Buenos Aires, desde donde abastecen todos los locales, incluso los del interior del país. “Mandamos los bagels, el café de especialidad, la papelería, salvo los frescos como quesos o fiambres, que los desarrollamos con proveedores locales”, detalla Vila.

El menú incluye más de 25 variedades de bagels dulces y salados, con clásicos como salmón ahumado, avocado y egg & cheese, además de crepas, ensaladas y pastelería. Abren desde las 8 de la mañana hasta las 23 y cubren todos los momentos del día. “Nuestro formato es versátil: desayunás, almorzás, bruncheás, merendás o cenás. Eso lo diferencia de una cafetería con horario acotado”, explica.

Hoy cada local requiere entre 8 y 12 empleados según el formato, que puede ser full o take away. Las zonas prioritarias de expansión son Mendoza, Salta, Mar del Plata y el sur argentino, donde la marca detecta una demanda insatisfecha.

Plan de internacionalización

En paralelo, Bagels & Bagels busca crecer fuera del país. México y España son los destinos más avanzados, pero los desafíos no son menores. “Viajamos a Madrid el año pasado y nos encontramos con que no hay más habilitaciones para cocinas con extracción de humo. Tenés que comprar un fondo de comercio que puede costar 200.000 o 300.000 euros, más la obra. Eso te estira el recupero de inversión a 3 o 4 años”, señala Vila. “Nos interesa mucho estar afuera, pero no a cualquier precio. Si no cierra el negocio, no vamos”.

En un país donde “te cambian el libreto todos los meses”, como dice el emprendedor, sostener una marca gastronómica y convertirla en clásico es un desafío constante. Pero Vila lo tiene claro: “No queremos tener locales vacíos. Queremos locales llenos, con gente que venga a disfrutar, a compartir, a comer rico. Y si es con un bagel, mejor”.