Manifesto: una marca de mobiliario clásico y contemporáneo con representación de marcas internacionales que fomenta el diseño

“Son diseñadores locales que tienen ideas que no han podido producir y muchas veces los convocamos a Manifesto y nos ayudamos mutuamente para desarrollar nuevos productos”, asegura Iurcovich, y cuenta que el último año han producido, al menos, 15 muebles nuevos.

Uno de ellos, logró el Sello de Buen Diseño (SBD), otorgado por el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y es una distinción que se le brinda a los productos de la industria nacional que se destacan por su innovación, participación en la producción local sustentable, posicionamiento en el mercado y calidad de diseño.

Diseño internacional y la búsqueda de innovación

Además de promover el diseño local a través de una de sus líneas de venta, Manifesto también importa productos de grandes marcas internacionales. Entre ellas, se encuentra la importante firma italiana Kartell, de la cual Manifesto es el representante exclusivo en el país desde el año 2005. Kartell tiene productos diseñados por reconocidos artistas como Philippe Starck, Patricia Urquiola, Antonio Citterio, Ron Arad y Ferruccio Laviani y sus piezas se encuentran en los museos más importantes del mundo como el MoMa de New York.

Por otro lado, en coincidencia con la variedad de servicios que brinda la empresa, también es representante desde 2005 de una de las firmas de mobiliario de oficina más importantes del mundo: Haworth. La misma es líder mundial en soluciones para espacios de trabajo a través de la innovación en el diseño y en el seguimiento de tendencias globales.

En tanto, además de representar varias marcas, están en la búsqueda constante de tendencia a través de la participación de ferias mundiales de diseño. “Estamos muy atentos a lo que pasa en el mundo. En un mundo muy globalizado tenes que estar subido a ese tren”, remarca Iurcovich.

Los desafíos en una Argentina en recesión

La situación política y económica del país lleva a los usuarios a priorizar determinados consumos, por lo que el sector mobiliario se ve afectado debido a no ser un producto de primera necesidad. “Veo un panorama en la Argentina que no es fácil, que es lo que vemos todos. Básicamente la recesión le toca el bolsillo a toda la población”, lamenta el empresario. “El sector no se encuentra en un buen momento, está muy golpeado. Cuando leo los índices de baja de consumo en general son alarmantes, aunque no es algo que viva nuestra empresa”, agrega.

Lo cierto es que, en medio de los desafíos económicos que impone hoy una Argentina en recesión, Manifesto continúa ofreciendo diseños de calidad, innovadores, de lujo y con miradas internacionales, sin descuidar la producción nacional.

En este contexto, Iurcovich asegura que buscan las maneras para seguir fomentando las ventas. “Teniendo en cuenta que los productos son de diseño y que no son de primera necesidad, lo que hacemos es incentivar la venta a través de otorgar beneficios. Por ejemplo, estamos vendiendo en doce cuotas sin interés, como así también dando grandes descuentos con pagos por transferencia”, explica, mientras asegura que cuentan con mucho stock para entrega rápida, lo que considera “determinante para una buena venta”.

Manifesto cuenta con una vasta experiencia y trayectoria, que le permite estar preparado independientemente de los contextos país, para seguir ofreciendo diseños innovadores, de calidad con mirada internacional, tanto en su producción nacional como en la curaduría de productos que selecciona para su importación.