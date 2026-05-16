Tras el dato de inflación de abril: ¿volverá el proceso de desinflación o será un camino sinuoso?

La inflación de cuarto mes del año se moderó, pero el acumulado de 2026 ya superó la meta fijada para todo el año, sembrando dudas en el mercado.

Esta semana se conoció el dato de inflación de abril que coincidió con la expectativa del mercado. Tras el pico de marzo , el IPC del cuarto mes del año marcó su primera desaceleración en diez meses y se ubicó en el 2,6% . Así, en el primer cuatrimestre de 2026 , el Índice de Precios al Consumidor (IPC) acumuló un alza de 12,3% , lo que implica que ya se consumió el total de la meta del Gobierno incluida en el Presupuesto 2026 (10,1%) . Al respecto, desde la city comienzan a preguntarse si volverá el proceso de desinflación o si la inflación transitará un camino sinuoso .

"Pensando hacia adelante, la decisión de YPF de ajustar los precios de los combustibles apenas un 1% y mantener el buffer por otros 45 días debería contribuir a consolidar la desinflación en el muy corto plazo, aunque a costa de una inflación más persistente en los meses siguientes", detallaron desde la consultora 1816 tras conocerse el dato. Por su parte, desde Grupo SBS ampliaron: "Si bien los primeros datos de alta frecuencia para mayo lucen alentadores en términos de una continuidad en la desaceleración de la inflación , el escenario presenta varios factores a monitorear hacia adelante, tanto domésticos como exógenos ".

Para estos expertos, la dinámica de los precios internacionales de la energía será clave, más allá del congelamiento que dispuso YPF por 45 días más . De hecho, el Informe de Política Monetaria (IPOM) del BCRA , publicado el miércoles, reconoce a la cuestión de los precios internacionales de la energía en el actual contexto bélico como el principal riesgo en materia de inflación global . "Si bien, como destacamos desde hace un tiempo, la balanza comercial energética de Argentina, en un contexto de mejora en los niveles de producción de hidrocarburos , deja al país mucho mejor parado de cara a un shock de precios como el actual, la cuestión amerita seguimiento", completaron.

En cuanto a la relación que mantiene la inflación con las tasas y el tipo de cambio oficial , el mismo informe advierte que el Gobierno no puede estirar mucho más el esquema de " tasas que pierden contra la inflación " porque se arriesga a una corrida contra el peso . Sin embargo, aunque resulte paradigmático, la baja de la inflación genera que las tasas empiecen a recuperar terreno por sí solas.

A su vez, desde IEB se centraron en analizar las proyecciones para mayo : "Las mediciones de mayo son alentadoras , sugiriendo que el dato de abril no sería una baja aislada . Al respecto, eso se sostiene observando principalmente los datos ligados a alimentos y nafta , aunque con un matiz por el impacto de la reciente suba del combustible de YPF ".

Por su parte, las proyecciones del Banco Comafi, a diferencia de los informes anteriores, proyectan una continuidad del sendero de desinflación sin tantos vaivenes. "Dejando atrás la estacionalidad típica de marzo y el arrastre estadístico de abril, y sumando el ancla cambiaria (el tipo de cambio se apreció nominalmente 1% en abril y 4,5% en el acumulado anual, con una depreciación de apenas 0,4% en lo que va de mayo), prevemos una nueva compresión en el índice", ampliaron.

Según sus mediciones de alta frecuencia, se ratifica un comienzo de mes constructivo, lo que los lleva a proyectar que la inflación de mayo se ubicará en el rango de 2,1% al 2,2% mensual.

De acuerdo con este banco, el análisis de abril permite ver la dinámica hacia adelante. Al respecto, señalaron que se produjo una marcada desaceleración de la inflación núcleo y, especialmente, un freno en el precio de las carnes, que apenas subieron un 0,7% tras meses de aumentos por encima del promedio. A su vez, hubo una caída en el rubro servicios al 2,6% —el nivel más bajo desde octubre de 2025—, que logró compensar el fuerte ajuste en los precios regulados (4,7%).

Para la entidad, hacia adelante, el escenario de moderación se ve reforzado por la estrategia de YPF de absorber costos internacionales, la postergación de impuestos oficiales y los nuevos cuadros tarifarios de gas, que proyectan una reducción promedio del 5,6% en las facturas residenciales.

Cuáles son las mediciones previstas para el resto del año

Ya pensando más en el largo plazo, para la consultora LCG, las principales “anclas” para sostener un proceso de desinflación —actividad con crecimiento débil, mayor apertura comercial y un tipo de cambio a la baja— están mostrando ser insuficientes para desactivar completamente la inercia de los precios.

"Como todos los procesos desinflacionarios son lentos, hay que insistir con la prudencia fiscal y monetaria, e intentar apelar a otras herramientas complementarias para coordinar mejor las expectativas y las remarcaciones", ampliaron. Además, anunciaron que siguen proyectando una inflación en el rango del 31% al 33% para diciembre de 2026.

"Para lo que sigue de 2026 se espera que los bienes continúen actuando como principal ancla del proceso de desinflación, en un contexto de tipo de cambio relativamente estable y mayor apertura comercial, factores que vienen moderando la dinámica de los precios transables", explicaron desde ACM.

Pero también advirtieron que, en contraposición, la inflación en servicios, y particularmente en tarifas de servicios públicos, seguiría mostrando mayor empuje, impulsada por la continuidad en la corrección de precios relativos y la reducción de subsidios.

Finalmente, las expectativas del REM mantienen una perspectiva positiva para los próximos meses de 2026, aunque fueron ajustándose al alza en los últimos relevamientos. En ese sentido, proyectaron que para el segundo trimestre haya una inflación promedio mensual del 2,1% y que recién en octubre alcance el 1,8%. De esta forma, los participantes del REM estiman una inflación para 2026 de 30,5%, una corrección al alza respecto al registro de marzo de 1,4 puntos porcentuales.