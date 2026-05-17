Alerta por frío polar y mínimas invernales: cómo seguirá el clima en el AMBA y el país esta semana + Agregar ámbito en









Este domingo trae vientos intensos y un marcado descenso de temperatura que se extenderá a nivel nacional. Cómo siguen los días.

El SMN anticipa que el clima en el AMBA traerá una jornada fría, nublada y con vientos.

Este domingo persistirá el tiempo fresco y mayormente nublado en el AMBA, según el reporte del Servicio Meteorológico Nacional (SMN). Tras las lluvias del inicio del fin de semana, el ambiente consolidará su tendencia al enfriamiento con una nueva baja en las temperaturas durante las próximas horas. Asimismo, se anticipa la rotación del viento hacia el sector sur y una baja probabilidad de lloviznas aisladas.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

La madrugada iniciará con una probabilidad de lluvias de entre el 10% y el 40%, para luego dar lugar a un día marcado por vientos del sur con ráfagas de hasta 22 km/h. El cielo cubierto y la masa de aire frío impedirán que la temperatura suba, fijando una mínima de 7°C y una máxima de solo 15°C. Este escenario consolidará un clima plenamente invernal en todo el AMBA.

Alerta amarilla por vientos fuertes para este domingo A su vez, el SMN emitió un alerta amarilla por vientos fuertes con capacidad de daño para el sector oeste de Catamarca, Jujuy, Salta, Santa Cruz, Tierra del Fuego y Tucumán con velocidades de entre 50 y 65 kilómetros por hora y ráfagas que pueden alcanzar los 100 kilómetros por hora.

En paralelo, varios municipios de la Costa Atlántica bonaerense evalúan los destrozos causados por una reciente ciclogénesis, un temporal que provocó graves daños en los balnearios de Mar del Plata y desprendimientos en la zona de acantilados debido a la severa erosión costera.

Para resguardar a la población y prevenir accidentes, la entidad dependiente del Ministerio de Defensa difundió un listado de medidas preventivas. Se aconseja permanecer en espacios cerrados y asegurar cualquier elemento propenso a volarse, como toldos, sillas o macetas. También se indicó alejarse de aberturas, evitar resguardarse bajo carteles, árboles, postes o marquesinas, y circular con extrema precaución en las calles.

viento argentina El SMN emitió un alerta amarilla por vientos fuertes con capacidad de daño para el sector oeste de Catamarca, Jujuy, Salta, Santa Cruz, Tierra del Fuego y Tucumán. AMBA: cómo seguirá el clima en la semana A partir del lunes, el tiempo en el AMBA tenderá a estabilizarse con jornadas secas y pasajes de sol, dejando atrás las lluvias. El ambiente seguirá fresco al inicio de la semana con un lunes despejado, viento leve del sur y temperaturas entre los 5°C y 17°C. El martes el cielo presentará nubosidad variable, registrando una mínima de 6°C y una máxima de 18°C. Para el miércoles se mantendrá la estabilidad, con marcas térmicas que oscilarán entre los 7°C y los 16°C. Hacia el jueves y viernes aumentarán las nubes y el frío se intensificará levemente, con mínimas de 6°C y máximas de 15°C. Ante la presencia de bancos de niebla matinales y calzadas húmedas, las autoridades viales aconsejan reducir la velocidad y aumentar la distancia entre vehículos.

Temas Clima

frío

AMBA