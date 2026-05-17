Conmoción: murió una joven argentina de 26 años tras el vuelco de un colectivo en Australia

Oriunda de Rosario, falleció luego de un accidente en la autopista Bruce Highway, en Queensland. Más de 30 pasajeros viajaban en el micro y hubo varios heridos.

El colectivo viajaba por la autopista Bruce Highway, en Queensland, cuando volcó tras chocar con otro vehículo.

Una joven argentina ientificada como Serena Andreatta, de 26 años, murió tras el vuelco de un colectivo en la autopista Bruce Highway, en Queensland, Australia, luego de un choque que involucró a otro vehículo. El accidente ocurrió durante la noche del jueves y dejó además varios pasajeros heridos , algunos de ellos en grave estado, según confirmaron las autoridades locales.

El siniestro se produjo en la ruta que conecta Cairns y Airlie Beach , una de las más transitadas del estado australiano de Queensland. El colectivo, en el que viajaban más de 30 pasajeros , terminó volcado tras colisionar con otro vehículo, de acuerdo con la información difundida por medios locales.

Las autoridades australianas calificaron la escena como “catastrófica” y confirmaron que la víctima fatal era la joven argentina oriunda de Rosario. Entre los pasajeros había mochileros y trabajadores temporales de distintas nacionalidades.

Tras el impacto, paramédicos del Servicio de Ambulancias asistieron a los heridos mientras la Unidad de Investigación de Accidentes de Tráfico trabajó en el lugar y mantuvo cerrada la autopista durante varias horas. Los lesionados fueron derivados a hospitales de Townsville, Ayr y Bowen. Según informó 9 News, solo dos personas continuaban internadas en grave estado.

Qué se sabe sobre el conductor y la empresa involucrada

Entre los heridos también se encontraba el conductor del micro, un hombre de 70 años que sufrió lesiones leves. Desde la compañía señalaron que el chofer no superaba la velocidad permitida y que los análisis de drogas y alcohol dieron resultado negativo, aunque esos datos todavía no fueron ratificados oficialmente por la policía.

El episodio volvió a poner el foco sobre el historial de seguridad de la empresa FlixBus, involucrada en el accidente. En 2024, otro colectivo de la firma sufrió un choque en el que murieron tres mujeres. Además, en febrero de este año, un conductor de 55 años fue sancionado por conducción temeraria después de otro accidente ocurrido en Alligator Creek, cerca de Townsville.

austalia Más de 30 pasajeros viajaban en el micro que terminó volcado sobre una ruta de Queensland.

Un vocero de la empresa expresó su “desolación y conmoción” por lo ocurrido y aseguró que colaborarán con las autoridades y los servicios de emergencia para esclarecer las circunstancias del hecho.

Quién era la joven argentina que murió en Australia

La joven había sido trasladada de urgencia a un hospital tras el accidente, pero las graves heridas que sufrió resultaron fatales. Era exalumna de la Escuela Superior de Comercio de Rosario y tenía nacionalidad argentina e italiana.

En mayo de 2020 se había instalado en Italia, donde trabajó como recepcionista y luego desarrolló un emprendimiento de asesoramiento para argentinos interesados en obtener la ciudadanía italiana.

Durante los últimos años, recorrió distintos países de Europa, América y Asia. En 2025 pasó más de seis meses viviendo entre Vietnam y Tailandia, especialmente en la isla Koh Tao, experiencia que compartía frecuentemente en sus redes sociales.

i5qsCH04n_720x0__1 (1) Serena Andreatta tenía 26 años y había vivido en Italia antes de comenzar su viaje por Asia y Oceanía.

Tras aquella estadía escribió: “Vivir en una isla paradisíaca, estar en malla y en patas todo el día, conocer las profundidades del infinito azul y por ende las mías, sentirme una sirenita, cruzarme con personas que me llenaron el corazón y aprender tanto de todas ellas”.

Luego agregó: “Dicen que nunca te vas siendo la mismo que llegaste, y puff cuanta verdad... Crecimiento puro”.

Finalmente, había llegado a Australia el 17 de abril de 2026. Después de pasar diez días en Sidney, continuó recorriendo otras ciudades del país. Sus allegados definieron esa experiencia como “el viaje de su vida”.