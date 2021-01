Finanzas, negocios y la necesidad de herramientas de decisión contemporáneas

Sube bitcoin; cae bitcoin. Es un milagro, un prodigio de la tecnología y las finanzas; es una burbuja maldita que no resiste un stress test, acid test y ni siquiera el más pequeño rationality test. Pero hay que invertir en bitcoin, y fuerte, para no quedarse a fuera. Eso sí, haciendo un quick sellout de bitcoin antes de que caiga y Dios no permita, tengamos que volver a invertir en activos más tradicionales. Pero cuidado: siempre invirtiendo en cryptomonedas, pero no metiéndonos en un mundo que no terminamos de comprender porque podemos - y debemos- ser bullish y bearish a la vez.