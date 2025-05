Newsan apuesta al consumo masivo y apunta a facturar u$s1.000 millones con perfumería y tocador

La reconversión empresarial se canaliza a través de una nueva división de consumo masivo, nacida tras la adquisición del negocio local de Procter & Gamble , que incluye marcas como Pampers, Gillette, Always y Head & Shoulders . Esta unidad está liderada por Romina Fernández , exdirectiva de Danone, quien anticipó una fuerte apuesta para escalar ventas y alcanzar los u$s1000 millones de facturación .

Newsan también prepara el relanzamiento en el país de marcas globales que hasta ahora estaban licenciadas a terceros o directamente no tenían presencia local. Entre ellas, figuran:

Old Spice (desodorantes)

Herbal Essences (champús)

Oral B y Crest (cuidado bucal)

Tide (jabón para la ropa)

Cascade (lavavajillas)

Febreze (aromatizantes)

Aussie (productos capilares)

Pepto-Bismol y Prilosec (medicamentos de venta libre)

El desembarco de estas marcas será acompañado por una estrategia centrada en nuevos canales de venta, mayor capilaridad comercial y posicionamiento de marca, en un mercado que muestra signos de recuperación y demanda creciente de productos esenciales.

De la electrónica al consumo esencial

Históricamente asociada a la fabricación de electrónica —celulares, televisores y electrodomésticos— desde su planta en Ushuaia, Newsan busca diversificar su negocio ante los cambios en el esquema arancelario que afectaron su competitividad en ciertos segmentos, particularmente en la gama baja de celulares.

El cambio de enfoque no es menor: implica salir a competir en un mercado dominado por gigantes del consumo masivo, pero con un portafolio de marcas reconocidas, know how industrial y fuerte presencia logística en todo el país.

“El desafío es ser líderes. Queremos consolidar una unidad rentable, competitiva y con crecimiento sostenido en todas las categorías del hogar”, concluyó Fernández.

Con este movimiento, Newsan busca reposicionarse como un actor clave de la industria local, apostando a la innovación, la reconversión productiva y el fortalecimiento de marcas con alto valor percibido por el consumidor argentino.