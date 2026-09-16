Noticias sobre criptomonedas: gana 3.000 dólares al día sin necesidad de comprar hardware

La pregunta que, tarde o temprano, se hace todo inversor en criptomonedas.

Conoces el bitcoin y crees en su oferta fija de 21 millones de unidades. Entiendes por qué, en un mundo en el que se emite moneda sin cesar y la inflación es una constante, un medio de almacenamiento de valor descentralizado tiene su lógica intrínseca.

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Pero, acto seguido, surge un problema práctico: ¿cómo se puede crear realmente una posición en bitcoins sin apostarlo todo al precio actual?

Si compras demasiado pronto, ves cómo baja sin poder hacer nada. Si esperas a que haya un retroceso, repunta sin que te des cuenta. Si compras por etapas, tienes que pasar semanas dándole vueltas a cada punto de entrada. Todos los métodos que implican la compra directa requieren saber elegir el momento adecuado, y en el ámbito de las criptomonedas esto es famoso por su dificultad, hasta el punto de que incluso a los profesionales les cuesta acertar.

Además, existe una cuarta método que la mayoría de los inversores en criptomonedas nunca han descubierto. No requiere que elijas el momento adecuado ni que dispongas de ningún hardware. Tampoco requiere conocimientos técnicos. Y genera bitcoins automáticamente cada día, lo que, con el paso del tiempo, acaba generando unos beneficios considerables.

Se conoce como « minería en la nube ASDeFi », y cualquier persona con conexión a Internet puede utilizar este servicio.

Por qué comprar bitcoins directamente es más difícil de lo que parece

El atractivo de comprar bitcoins directamente es evidente: eres propietario del activo, tienes el control de las claves y, si el precio sube, tu posición también se revaloriza.

Los retos también son evidentes: si el precio baja después de comprar, el valor de tu posición también bajará. En un mercado tan volátil como el de las criptomonedas, esto ocurre con frecuencia y las oscilaciones son enormes.

La solución no consiste en buscar un mejor punto de entrada, sino en eliminar por completo los puntos de entrada únicos de gran volumen y sustituirlos por un mecanismo sistemático y automatizado de acumulación. Independientemente del nivel al que se sitúe el precio una mañana determinada, este mecanismo permite acumular posiciones en bitcoins día tras día, mes tras mes.

Esto es precisamente lo que ofrece ASDeFi.

El origen del bitcoin

La existencia del bitcoin se debe a la minería. Cada diez minutos, miles de ordenadores especializados de todo el mundo compiten por resolver un complejo problema matemático. El ganador añade el siguiente bloque de transacciones al libro mayor permanente del bitcoin y recibe como recompensa bitcoins recién generados. Actualmente, la recompensa por cada bloque es de 3,125 BTC.

Así es como los nuevos bitcoins entran en circulación. La minería es el mecanismo que lo permite, y los mineros son los participantes que obtienen bitcoins a cambio de su trabajo de cálculo.

Hasta ahora, los inversores particulares apenas tenían posibilidades de participar de forma efectiva en la minería. El coste del hardware asciende a decenas de miles de dólares, el consumo eléctrico es enorme y la complejidad técnica es altísima. Además, solo a gran escala se puede obtener rentabilidad.

ASDeFi lo ha cambiado todo. No es necesario adquirir hardware físico, sino que se compran participaciones en la potencia de cálculo del centro de datos especializado de ASDeFi. El centro de datos se encarga del hardware, la electricidad, la refrigeración, el mantenimiento y la gestión del pool de minería. El sistema liquida automáticamente las participaciones diarias de las recompensas de minería y las abona en el monedero del usuario.

ASDeFi: Presentación de la plataforma

ASDeFi es una plataforma de minería en la nube de bitcoins fundada en 2020, que cuenta con más de 5 millones de usuarios en más de 170 países y regiones de todo el mundo. Gestiona nueve centros de datos reales y cuenta con el respaldo de Bitmain, el mayor fabricante mundial de hardware ASIC. Posee más del 1 % del poder de cálculo global de bitcoins, con un poder de cálculo total de hasta 16,7 millones de TH.

¿Cómo acumular bitcoins de forma constante cada día?

Con solo cuatro pasos, podrás ganar bitcoins a diario:

Crea una cuenta con tu dirección de correo electrónico y una contraseña para recibir 15 dólares; además, cada día que inicies sesión recibirás una recompensa de 0,60 dólares.

Deposita criptomonedas y vincula tu monedero

Ve a la página de depósitos de la plataforma y deposita criptomonedas principales como BTC, XRP, USDT, ETH, ADA, USDC, BCH, etc. A continuación, vincula la dirección de tu monedero de criptomonedas.

Contratos de alquiler

Compra un contrato de registro de 15 dólares y elige el contrato de potencia de cálculo adecuado en función del volumen de fondos, el plazo y tu presupuesto de inversión.

Ejemplos de contratos disponibles:

Seguimiento continuo de los beneficios

Consulta a través de la plataforma el funcionamiento del poder de cálculo y la liquidación de beneficios, y ajusta tu asignación de activos en función de los cambios del mercado. Elige entre retirar los beneficios o reinvertirlos en contratos.

Preguntas frecuentes

¿Es necesario comprar un equipo de minería para la minería en la nube?

No. La plataforma de minería en la nube se encarga de la instalación, el funcionamiento y el mantenimiento de los equipos de minería; solo hay que adquirir el contrato de minería correspondiente.

¿Es la minería en la nube adecuada para principiantes?

Sí. La minería en la nube funciona de forma automatizada, por lo que los nuevos usuarios pueden participar sin necesidad de tener conocimientos técnicos especializados. Además, cuenta con un servicio de atención al cliente en línea disponible las 24 horas del día, los 7 días de la semana.

¿Cuál es la inversión mínima necesaria para la minería en la nube?

Las plataformas acreditadas suelen ofrecer contratos de nivel básico que no requieren una gran inversión; la cantidad mínima para empezar es de solo 100 dólares.

¿Cada cuánto tiempo se abonan las ganancias de la minería en la nube?

La plataforma realiza liquidaciones automáticas cada 24 horas y abona los fondos en la cuenta; las ganancias se pueden utilizar para comprar contratos o retirarlas a una cartera de criptomonedas.

Más información: asdefi.com

Correo electrónico de contacto: [email protected]