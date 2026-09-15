Los bonos extienden su racha negativa y el riesgo país vuelve a superar los 500 puntos + Agregar ámbito en









Los títulos soberanos argentinos vuelven a mostrar debilidad en medio de un clima financiero global tenso, que golpea a Wall Street y a los bonos del Tesoro de EEUU.

Los bonos argentinos cotizan en rojo y sube el riesgo país. Freepik

Los bonos soberanos en dólares extienden este martes su mala performance en Wall Street y operan con mayoría de bajas. Como consecuencia, el riesgo país amplía su repunte y vuelve superar los 500 puntos básicos. En tanto, los ADRs y las acciones de empresas argentinas que cotizan en el exterior exhiben también un predominio de las caídas.

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Esto ocurre en medio de un contexto financiero internacional tenso: el petróleo se consolidó por encima de los u$s100 por barril de Brent, los debates sobre la inteligencia artificial golpean las acciones tecnológicas y los bonos del Tesoro de Estados Unidos (EEUU) alcanzan picos de rendimiento. Todo eso, mientras los inversores descuentan que la Fed anunciará este miércoles una suba de tasas de interés.

En ese marco, los bonos soberanos Globales (emitidos bajo legislación extranjera) cotizan con rojos generalizados de hasta 0,4%. En tanto, los Bonares (de jurisdicción argentina) alternan alzas y bajas más moderadas.

De esta manera, el riesgo país argentino avanza otros 11 puntos básicos y alcanza las 504 unidades. Así, vuelve a quedar al borde del umbral de los 500 puntos básicos. Semanas atrás, el indicador medido por el banco J.P. Morgan se había ubicado por sobre ese nivel (entre el 18 de agosto y el 2 de septiembre) en un contexto de crecientes dudas de la city.

Acciones y ADRs Por otra parte, las acciones y los ADRs de empresas que operan en Wall Street muestran una mayoría de rojos, encabezadas por Bioceres (-11,3%).

En la bolsa local, el índice S&P Merval se mantiene prácticamente estable en 3.085.053 puntos en pesos. En tanto, medido en dólares, el selectivo local pierde 0,8% a 1.919,95 puntos.