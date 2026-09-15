Reino Unido rechazó las denuncias del Gobierno por Malvinas: "No tiene jurisdicción" + Agregar ámbito en









El Gobierno británico respaldó, además, a las empresas de hidrocarburos que operan en las islas, blanco de la ofensiva judicial de Casa Rosada.

El gobierno del premier Andy Bunrham respaldó a las empresas que operan en las Malvinas. Foto: 10 Downing Street

Reino Unido cuestionó la ofensiva judicial que emprendió el gobierno de Javier Milei contra empresas extranjeras que operan en las islas Malvinas, respaldándolas y asegurando que la Argentina no tiene jurisdicción para aplicar sus leyes.

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En directrices publicadas en la página web oficial, el Reino Unido afirmó que apoyaba toda actividad económica legítima en las islas y respaldaba el derecho de los habitantes de las Malvinas a regular su economía y explotar sus recursos naturales, incluidos los hidrocarburos.

"La posición del Gobierno británico es que Argentina no tiene derecho a ejercer jurisdicción sobre las Islas Malvinas ni a aplicar su legislación nacional en el territorio de las islas, ni tampoco respecto a ninguna empresa o persona física que participe en actividades comerciales en las islas o que estén relacionada con ellas", según las directrices británicas.

La publicación añadió que no veía fundamento jurídico alguno para que tribunales fuera de Argentina hicieran cumplir las medidas adoptadas contra dichas empresas, informó Reuters.

La semana pasada, el canciller Pablo Quirno presentó ante la justicia una denuncia contra la petrolera Navitas y otras compañías luego de que Milei, en cadena nacional, anunciara que el Gobierno reforzaría las medidas contra las empresas que operan en las islas Malvinas o que estén vinculadas a ellas, intensificando así la presión sobre las compañías mientras Argentina refuerza su reivindicación de soberanía sobre el territorio del Atlántico Sur.

La denuncia es contra cinco empresas por violación a la Ley de Hidrocarburos, la ley 26.659 que sanciona las actividades no autorizadas por la Argentina en esa zona. Este martes, en su conferencia de prensa semanal, el vocero presidencial Adrián Ravier, anunció que el Gobierno presentará nuevas denuncias contras firmas que operan en las Islas y agregó que la estrategia no estará limitada a las empresas. "Cualquier empresa, cualquier proveedor que esté asociado a la exploración o explotación en Malvinas no va a poder hacer ningún tipo de acuerdo con el Gobierno argentino", afirmó. En ese sentido, mencionó como ejemplo la imposibilidad de acceder al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) o participar de proyectos como Vaca Muerta. Reino Unido señaló que medidas argentinas previas llevaban muchos años en vigor, pero no habían impedido que los habitantes de las Islas Malvinas desarrollaran una economía próspera, y afirmó que seguiría apoyando a las islas y dejando clara su postura ante Argentina.