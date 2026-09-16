Presupuesto 2027: cuáles son las principales obras que el Gobierno proyecta en las provincias

El proyecto enviado al Congreso incluye inversiones en rutas, acueductos, saneamiento e infraestructura ferroviaria. Tucumán y Santiago del Estero concentran algunas de las partidas más importantes. Muchas obras son plurianuales y tendrán en 2027 sólo una porción de su financiamiento.

El proyecto de Presupuesto 2027 enviado por el Gobierno al Congreso contiene el detalle de las principales obras de infraestructura previstas para las provincias, en un esquema en el que predominan los proyectos viales, de agua y saneamiento.

Entre las principales variables macroeconómicas, el Gobierno proyecta que el PBI crecerá 4% durante 2027 , mientras que la inflación anual se ubicará en 18% . A su vez, prevé que el salario promedio aumentará 25,4% , por encima de la evolución esperada de los precios.

En materia cambiaria, el proyecto contempla un dólar de $1.847,60 para fines de 2027 . Desde el Ejecutivo aclararon que ese valor no constituye una previsión puntual sobre la cotización, sino que surge de ajustar el nivel actual por la inflación estimada para el próximo año.

Las planillas anexas muestran, sin embargo, una particularidad. Una parte importante de las obras incluidas tendrá una ejecución limitada durante el próximo año, ya que los compromisos se distribuyen entre 2027, 2028, 2029 y ejercicios posteriores.

En ese capítulo, las obras de inversión con incidencia en ejercicios futuros suman $1,36 billones, pero para 2027 se contempla devengar alrededor de $156.576 millones. El resto queda distribuido hacia los años siguientes.

Tucumán y Santiago del Estero, entre las mayores partidas

Uno de los proyectos de mayor volumen es el Acueducto Vipos, en Tucumán, con una inversión prevista para 2027 de unos $25.113 millones y un costo total que supera los $148.000 millones.

La provincia también cuenta con otras obras de infraestructura. Entre ellas aparecen la planta depuradora de líquidos cloacales de Concepción, con $2.196 millones, y trabajos sobre las rutas nacionales 9 y 38, incluido el acceso sur a San Miguel de Tucumán.

Santiago del Estero también aparece entre las provincias con proyectos relevantes. El Presupuesto contempla $18.097 millones para 2027 para la construcción de la autovía sobre la Ruta Nacional 9 entre Santiago del Estero capital y el acceso a Termas de Río Hondo.

Además, entre las obras que alcanzan a más de una jurisdicción figura la recuperación y mantenimiento del corredor vial entre General Pinedo, en Chaco, y Quimilí, en Santiago del Estero, con una inversión plurianual significativa.

Rutas, uno de los principales destinos

La infraestructura vial ocupa buena parte de las planillas. En Chubut se prevé continuar con la duplicación de calzada de la Ruta Nacional 3, entre el acceso a Puerto Madryn y la rotonda norte de Trelew. El proyecto tiene un costo estimado de $15.107 millones, de los cuales alrededor de $1.665 millones corresponden a 2027.

En Corrientes, en tanto, figura la construcción de una variante de la Ruta Nacional 12 para el paso por la capital provincial. La inversión total proyectada alcanza los $17.665 millones, aunque para el próximo año se prevén $1.724 millones.

La provincia también cuenta con una partida de $6.895 millones para la remodelación y prolongación de colectores cloacales y la construcción de una planta depuradora en la ciudad de Corrientes.

En Santa Fe aparece la construcción de terceros carriles en la autopista Buenos Aires-Rosario, en el tramo comprendido entre Alvear y la RN A012. El proyecto tiene un costo total estimado de casi $7.985 millones.

También se proyectan trabajos sobre la RN 178, entre la RN33 y Las Rosas, por un monto plurianual de $47.850 millones.

Gentileza OPS/DRN

Obras en el Norte y la Patagonia

En Chaco, otra de las obras importantes es la variante de paso de Resistencia sobre la RN11, con una inversión total calculada en $27.131 millones. Para 2027, sin embargo, la partida es de alrededor de $566 millones, mientras el grueso de la ejecución queda para los ejercicios siguientes.

En Misiones se incluye el soterramiento de la RN12 en Posadas, entre las avenidas Las Heras y Tomás Guido. El proyecto alcanza casi los $27.947 millones, aunque sólo $322 millones están contemplados para el próximo año. También aparecen obras de viviendas sustentables en Puerto Iguazú y trabajos en el aeropuerto de Posadas.

En La Rioja, el proyecto contempla obras de mantenimiento sobre la RN76, en el tramo que conecta con Villa Unión, con una inversión total superior a los $19.000 millones. Mientras que en Catamarca se proyecta la repavimentación de la RN38 desde el límite con La Rioja, por más de $12.279 millones.

En Neuquén, entre otras iniciativas, aparece la construcción de un sistema de agua potable para Junín de los Andes, financiado con crédito externo por unos $2.968 millones.

En Tierra del Fuego, el Presupuesto incorpora distintos trabajos sobre la Ruta Nacional 3, entre ellos la construcción de pavimento entre la avenida Alem y el acceso al Parque Nacional Tierra del Fuego, además de mantenimiento, seguridad vial y repavimentación en el acceso a Ushuaia.

El Presupuesto muestra así un mapa heterogéneo. Hay grandes proyectos que continúan abiertos, pero en numerosos casos el grueso de las partidas se desplaza hacia los próximos ejercicios. Para 2027, las mayores inversiones individualizadas se concentran en un grupo acotado de obras de infraestructura vial, hídrica y de saneamiento.