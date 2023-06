"Nuestra filosofía siempre fue planificar en un contexto de cambios constantes e inesperados"

Pero el recorrido emprendedor de Iurcovich y Cantarovici no termina ahí. Ambos levantaron el edificio donde hoy funciona uno de los locales de Manifesto, abrieron un restaurante y co fundaron junto a otros socios Area3 Coworking , entre otros emprendimientos. En el año 2018 ingresaron al canal de e commerce adquiriendo la empresa DESLI.com , la cual transformaron en www.manifestodesignstore.com . “Actualmente tenemos ventas crecientes en este segmento, también con fuerte presencia en Instagram, con aproximadamente 90k seguidores y Facebook otros 400k”, explica Esteban.

Esteban Iurcovich: Manifesto nace con el objetivo de acercar mobiliario de diseño a la mayor cantidad de personas, proyectos y empresas. Además de producir la más extensa colección de piezas clásicas de arquitectos europeos modernistas que hay en el país, fuimos incorporando nuevos diseños contemporáneos y marcas internacionales como como Kartell, Haworth, Artemide, Alessi, et. al. y EMU entre otras. En el 2003 inauguramos la línea “Diseño de Autor”, que incluye piezas de los más reconocidos diseñadores locales.

Manifesto está concebido para dar soluciones a espacios residenciales, corporativos de oficinas y proyectos contract. Contamos con dos showrooms ubicados en Palermo Hollywood, un barrio en constante crecimiento y epicentro de la cultura local y la movida nocturna, y hemos sido reconocidos por diversas publicaciones nacionales e internacionales como Wall Paper Guide To Buenos Aires como un lugar imperdible en la ciudad de Buenos Aires. Actualmente en nuestra planta de barracas tenemos fabricación propia con maquinaria de alta tecnología para muebles de Carpinteria y tapicería para todo tipo de asientos y sofás.

P.: ¿A qué público apunta?

E.I.: Al consumidor final, a estudios de arquitectura y decoración, tanto en los segmentos residencial, de contratos, sean comerciales o institucionales como también empresas y proyectos corporativos.

P.: ¿Cuáles son las unidades de negocios de Manifesto?

E.I.: Podemos hablar de canales comerciales que dividimos en unidades de negocios que tienen sus propios equipos de atención y ventas, el Retail que es a través de la venta directa en nuestros locales, como también a través del comercio electrónico en nuestra plataforma de ventas www.manifestodesignstore.com y nuestro Instagram, también la unidad de ventas de proyectos o contratos en general, ya sean comerciales (locales comerciales, hoteles, instituciones) o de oficinas.

P.: ¿Cuáles son las últimas tendencias en el mercado residencial y también de oficinas?

E.I.: Los últimos años vienen produciendo cambios profundos y disruptivos en el diseño y la arquitectura en general, producto de la conciencia que está produciendo los cambios climáticos con la contaminación, los años de pandemia y el avance tecnológico que produjeron revisiones profundas en todos los ámbitos. Se produce de manera más consciente con el medio ambiente, materias primas que sean recicladas o reciclables, y no contaminantes. Se cuida que los procesos productivos utilicen energías verdes, y que los muebles respondan a las nuevas formas de habitar el trabajo y el hogar.

Manifesto responde a esta tendencia representando empresas vanguardistas en diseño como Haworth que ha lanzado al mercado productos desarrollados 100% reciclables y producidos con energías eólicas, también empresas europeas como et al, emu y kartell. Nuestros clientes corporativos son las principales empresas del país, desde las tecnológicas, de salud, finanzas, energía, agro, etc. Nos involucramos en las soluciones de diseño trabajando junto a los estudios de arquitectura y diseño, producimos muebles personalizados y a medida.

P.: ¿Cómo atravesó la empresa la pandemia del Covid-19?

E.I.: La pandemia nos obligó a reorganizarnos y adaptarnos para sobrevivir a este inesperado contexto. En este nuevo desafío, tuvimos que transformar la forma de atención a los clientes a la modalidad virtual, implementamos nuevos procedimientos en logística para la entrega de productos teniendo en cuenta estrictos protocolos sanitarios y se puso énfasis en el canal de comercialización online que creció considerablemente. Afortunadamente, años anteriores Manifesto había invertido en herramientas tecnológicas, lo que nos permitió trabajar remotamente compartiendo la información y estando todas las áreas comunicadas entre sí.

P.: ¿Cómo se reconfiguró el mercado de oficinas en la postpandemia?

E.I.: Hemos visto que el principal cambio fue el trabajo a distancia, las empresas adaptaron a la fuerza su modo de trabajo por las restricciones sanitarias, las personas comenzaron a trabajar en sus hogares, el modelo home office se instaló casi de inmediato. Manifesto hizo acuerdos con muchas empresas para responder a la necesidad de sus trabajadores, ofrecimos mobiliario especifico para estas tareas entregando en los hogares de todo el país y rápidamente. Otras empresas comenzaron a reconfigurar sus espacios de trabajo, a un modo muy flexible, las personas actualmente tienen algunos días asignados de vista a sus oficinas y otros en sus casas. Otras compañías han vuelto a la forma habitual de trabajo presencial, pero han transformado sus espacios diseñando ámbitos más descontracturados.

P.: ¿Cómo proyectan el negocio a futuro?

E.I.: La pandemia nos puso ante una realidad que nos obligó analizar y evaluar meticulosamente los costos, las relaciones con proveedores tercerizados, materias primas, plazos de entregas y tareas del personal entre otros. Es así que en 2021 vimos la oportunidad de reinventarnos, optimizar costos, tiempos y controlar la calidad de los productos, incorporando MANIFESTO FABRICA como el área de producción propia donde, a través del expertise adquirido en estos 20 años sumado a mi experiencia personal proveniente de familia de fabricantes, estábamos más que preparados para afrontar este nuevo reto, más en un contexto de país sumamente difícil para las importaciones.

Recientemente, también hemos sumado el área de carpintería invirtiendo en nuevas maquinarias y tecnología como contratación de personal idóneo, lo que nos permite el control total de la producción, calidad y el desarrollo de nuevos productos con el sello de diseño de Manifesto.

FABRICA TAPICERIA.jpg

P.: ¿Tienen pensado expandirse, en la Argentina y en la región?

E.I.: Siempre hemos tenido la idea de acercar la marca a otros países de la región. En este momento, justo estamos en una etapa de recolección de información y análisis de costos, asique veremos si el panorama es alentador para ejecutarlo.

P.: ¿Qué oportunidades ofrece la Argentina en el contexto actual?

E.I.: Creemos que nuestras propias decisiones y acciones son las que producen las oportunidades. Nuestra filosofía siempre fue planificar en un contexto de cambios constantes e inesperados, Intentamos ser navegantes expertos en un mar de incertidumbres.

P.: ¿Cuáles son las dificultades del negocio en un contexto complejo como el actual?

E.I.: Las dificultades generales que enfrentamos son las de todos los argentinos, por solo nombrar algunas, como la enorme y descontrolada inflación de costos con devaluación de la moneda, acompañada por la incertidumbre y tensiones de la política actual. En lo particular, Manifesto es representante en Argentina de reconocidas marcas internacionales como Kartell, Haworth, et at y Emu entre otras. Año tras año, atentos a las tendencias mundiales y los gustos de nuestros clientes, solemos incorporar nuevas marcas al porfolio de productos. Esta exclusividad de diseños internacionales, por ejemplo, es uno grandes diferenciales que nos hace únicos en el mercado. Estos últimos años tenemos restricciones de público conocimiento en las importaciones, por lo que atenta a bajos stocks y plazos de entregas más dilatados, por este motivo, nuestra decisión estratégica fue hacer sustitución de importaciones, industrializando completamente nuestra producción para abastecer la demanda interna de productos.