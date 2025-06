Para emprendedores: cuáles son las 10 claves para armar un "dream team" que ayude al éxito de una startup

El 23% de este tipo de emprendimientos fracasa por no contar con el equipo adecuado. Qué hay que tener en cuenta para no equivocarse al momento de elegir sus integrantes.

Hasta que se impuso el concepto de la “scaloneta”, en alusión al seleccionado argentino de fútbol dirigido por Lionel Scaloni, toda mención sobre la conformación de equipos exitosos en cualquier actividad, no sólo deportiva o empresarial, siempre recaía en el “dream team”.

Según un informe de CB Insights , el 23% de las startups fracasa por no contar con el equipo adecuado. Esto no incluye sólo la falta de habilidades necesarias para hacer navegar el barco, sino también la existencia de conflictos internos o la desalineación de acciones entre sus fundadores.

Por otro lado, el estudio Determinants of Early-Stage Startup Performance, de Harvard Business School, demuestra que aquellas startups que profesionalizan tempranamente sus políticas de contratación y construcción de equipos y equilibran la contratación entre habilidades técnicas y actitud cultural logran un crecimiento significativamente mayor en su valoración de capital semilla.

En el ecosistema emprendedor, donde los recursos son limitados y el margen de error es estrecho, formar y liderar un equipo eficaz no solo requiere buenas intenciones, sino también estructuras claras, coherencia en los valores y una comunicación que acompaña el crecimiento, aseguran los expertos.

La cultura organizacional, el liderazgo y la claridad en los roles son factores determinantes para el éxito. Aunque muchas empresas reconocen la importancia de definir sus valores y principios —como lo muestra un estudio del MIT Sloan Management Review, donde el 72% de las compañías describen su cultura en esos términos—, no todas logran traducir esa cultura en prácticas efectivas.

Las recomendaciones de Lorena Comino para construir el equipo de los sueños

Estos y otros conceptos relacionados, dan sustento a una exposición que, durante la reciente Experiencia Endeavor Buenos Aires 2025, realizó la emprendedora marplatense Lorena Comino, CEO y cofundadora de la startup Facturante.

Lorena Comino Facturante.jpg Lorena Comino, CEO y cofundadora de la startup Facturante.

Bajo el título “Formá y liderá el Dream Team que tu startup necesita”, compartió aprendizajes y estrategias sobre cómo construir equipos sólidos desde cero en base a su experiencia en el mundo tech con su plataforma de facturación electrónica en la nube que nació en 2014. Basada en la automatización y la integración con sistemas contables, la propuesta de servicios de Facturanate llega en la actualidad a más de 2.000 empresas en Argentina y América Latina.

La emprendedora resumió en una lista de 10 claves el desafío y la trascendencia de formar y liderar equipos en el mundo de las startup para construir el “dream team” que cada emprendimiento necesita.

1. ¿Estás listo para formar el equipo de tus sueños?: Un equipo perfecto no es sólo un sueño, es una estrategia bien definida. Y para lograrlo, primero tenemos que entender una regla de oro: 80% equipo, 20% idea. Porque las ideas se pueden ajustar, pero un buen equipo puede hacer magia.

2. El líder marca la diferencia, pero ¿qué tipo de líder sos?: El perfil de liderazgo define todo. No es solo tener autoridad, se trata de generar confianza. Un buen líder inspira, delega y, sobre todo, escucha.

3. Todo gran equipo se construye sobre una base sólida de valores: Los valores definen cómo se trabaja y cómo se interactúa en cada desafío. Si tu equipo no comparte la misma cultura, no importa cuán brillante sea la idea, el equipo caerá. Construí una cultura poderosa desde el principio y asegurate de que todos respiran esos valores.

4. Tu equipo debe ser como un rompecabezas bien armado: El ejemplo más claro lo dio Lionel Scaloni y la selección argentina. No solo armó un equipo de estrellas, sino un equipo de expertos en cada rol. Ahí está el truco: cada miembro debe ser un experto en el problema que resuelve, no solo en tareas generales.

5. El equipo ideal tiene dos roles clave: Primero, una cabeza estratégica que guía el rumbo y, segundo, un ejecutor que le guste resolver problemas. Estos dos roles son esenciales en un equipo fundador: el equilibrio perfecto entre estrategia y acción.

6. El núcleo debe ser sólido, pero luego es hora de sumar a los demás: Los primeros miembros del equipo son líderes que comparten la visión y juntos definen cómo se va a crecer. Pero no te apures a sumar. Hay que tomar el tiempo necesario para incorporar personas alineadas con tu cultura. Las decisiones rápidas pueden parecer eficientes, pero las decisiones bien pensadas crean equipos duraderos.

7. Contratá lento y cuida la cultura: La cultura es todo. No se trata solo de contratar a alguien con habilidades técnicas. Si no encaja en la cultura del negocio, puede ser un problema a futuro. Cuando alguien no cumple con la cultura, es preferible actuar con decisión para evitar que el equipo se deteriore. La cultura es lo que mantiene unida la magia.

8. A medida que escalas, no podrás perder la comunicación: La comunicación es clave cuando un equipo crece. A medida que tu startup se expande, tenés que formalizar los canales de comunicación. No es solo cuestión de hablar, sino de tener canales medibles para que el equipo mantenga el foco. Evitá la reunionitis y asegurate de que todos sepan qué hacer y cómo.

9. En la scaloneta todos entienden el sistema de juego: En tu equipo, cada jugador debe entender cómo juega desde el primer día. Diseñá un onboarding claro, donde todos entiendan el sistema y cómo su rol se integra en el éxito del equipo. Poné plazos para que se adapten a la cultura. Nadie puede jugar sin entender las reglas del juego.

10. El equipo es la empresa: En cada equipo, la retroalimentación constante es vital, no sólo para mejorar el rendimiento, sino para mantener a todos alineados con los objetivos. El equipo necesita espacio para mejorar, pero también reconocimiento por sus logros. Motivá a tu equipo a crecer juntos, ofreciendo oportunidades de mejora y retroalimentación constructiva.