Por qué invertir en una franquicia Almundo: turismo con respaldo y rentabilidad

Invertir en una franquicia Almundo significa sumarse a un negocio rentable, respaldado y adaptable. Es una oportunidad para quienes buscan emprender con una estructura sólida, asistencia constante y la ventaja de operar en un rubro que sigue creciendo y reinventándose.

La industria del turismo muestra señales claras de recuperación y dinamismo, pese a los vaivenes económicos de nuestro país: demanda sostenida por parte de los viajeros argentinos, el crecimiento de la conectividad aérea y la posibilidad realizar pagos en dólares son elementos que apuntalan hoy al sector con mayor fortaleza. En este escenario, apostar por una franquicia de Almundo se presenta como una opción atractiva para inversionistas con mirada estratégica y pasión por los viajes.

Tras los años de pandemia, el deseo de viajar volvió con fuerza. Los viajeros no solo buscan destinos tradicionales, sino experiencias más personalizadas, y las agencias que ofrecen atención presencial junto con respaldo tecnológico son las que captan mejor ese segmento.

Por otro lado, en Argentina estamos experimentando una conectividad creciente: la expansión de rutas aéreas domésticas e internacionales amplía los destinos accesibles, favoreciendo una oferta diversificada que exige agentes con alcance local y vasta experiencia.

Almundo es una agencia de viajes omnicanal con más de 10 años en el mercado, que opera mediante franquicias. Hoy cuenta con 180 puntos de venta en todo el país, más de 700 agentes conectados a su red y más de 4.5 millones de viajeros que utilizaron sus servicios. Su pertenencia a CVC Corp, el grupo de viajes más grande de Latinoamérica, le otorga respaldo internacional y sólida reputación en el mercado, convirtiéndola así en referente dentro de la industria.

El modelo que propone Almundo está basado en la omnicanalidad, es decir que combina canales digitales con atención personalizada en sucursales físicas. La empresa brinda a sus franquiciados acompañamiento integral desde la apertura hasta la operación del local, con capacitaciones, asesoramiento y herramientas que mejoran la experiencia del cliente. Además, su equipo de Marketing y Producto ofrece soporte constante, materiales de comunicación y planes personalizados, todo en un formato simple y listo para implementar.

¿Por qué abrir TU tienda Almundo?

Inducción inicial y capacitación contínua para vos y toda tu fuerza de venta

Modelo de venta Omnicanal (Leads presenciales - Telefóno - Whatsapp y Gestiones Online)

Brindamos autogestión del montaje del local con acompañamiento del equipo de implementación

Plus de financiación especial

Herramientas tecnológicas y acompañamiento de Marketing Brand

Eventos de capacitación en destinos turísticos (Almundo Sales Summit)

Red nacional e internacional: presencia en todo el país y respaldo de un grupo regional que potencia acuerdos con aerolíneas y hoteles.

Cómo se puede acceder a una franquicia de Almundo

Inversión inicial: consultar

Regalías: 36 % sobre las comisiones generadas, dejando al franquiciado el 64 %.

Contrato: duración de 5 años.

Facturación promedio anual: entre USD 900.000 y 1.100.000 por local.

Tiempo de recuperación: 12 a 18 meses.

Sin stock inicial: al ser un servicio, no requiere inventario físico.

Almundo también ofrece formatos más pequeños, como góndolas o tiendas “pop-up”, que permiten ingresar con menor inversión inicial, ideal para centros comerciales o localidades emergentes.

Un modelo con proyección

“Teniendo en cuenta el crecimiento que viene experimentando la marca en el último tiempo, desde Almundo esperamos que nuestra red de franquicias llegue a 200 para abril del 2026. Nuestra experiencia de más de 10 años en el modelo de negocio de franquicias nos permite proporcionar a nuestros socios un apoyo incomparable en la industria, reduciendo la curva de aprendizaje inevitable de los primeros tiempos.” comenta Juan Cruz Echeverria, gerente de franquicias en CVC Corp Argentina.

Al ser Almundo una marca tan importante en el mercado, permite a las agencias tener mejores negociaciones con los proveedores y por ende, ofrecer un mejor servicio. Por otro lado, participa activamente en ferias de negocios como la Feria Internacional de Turismo y la Expo Franquicias Argentina, donde presenta nuevas herramientas y formatos flexibles. Asimismo, se destacan los eventos propios de la compañía como lo son los Summit en donde muchas veces se combinan con experiencias Fam Tours para que los vendedores puedan vivir la experiencia del destino en primera mano tanto en el interior del país como internacionalmente.

