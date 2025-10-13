El jugador del fútbol argentino marcado por la Tragedia de los Andes: la historia de Franco Nicola

Se luce en el fútbol argentino, pero ha logrado sobreponerse a un pasado muy trágico que marcó a toda su familia.

Hay historias en el mundo del fútbol que no dejan de sorprender a todos. Muchas veces, los protagonistas arrastran pasados bastantes complicados y difíciles de digerir, pero también logran sobreponerse en sus carreras debido a que esto los ayuda a forjar carácter tanto dentro como fuera de la cancha.

Franco Nicola no será uno de los apellidos más resonantes del país, ya que llegó hace poco a Atlético Tucumán. Si bien consiguió eliminar al Boca de Leandro Paredes en Copa Argentina, la historia familiar del jugador tiene un fuerte episodio relacionado con una de las tragedias más famosas que se hayan visto.

Nacido en Montevideo un 18 de abril, pero de 2002, debutó a sus 20 años en Montevideo City Torque antes de dar el salto a Liverpool. Allí, consiguió su primer título como jugador profesional y eso lo ayudó a llamar la atención de Atlético Tucumán.

En su país no es alguien que pase inadvertido, ya que su apellido está muy ligado al deporte. Su padre, Marcelo Nicola, es un ex jugador de rugby . Representó al combinado nacional de esa disciplina en su país bastante tiempo y fue vital para que su hijo se adapte a la presión del deporte.

Los abuelos de Nicola fueron parte de la Tragedia de los Andes

El encargado de llevar la camiseta diez en uno de los equipos que ha dado el golpe en el fútbol argentino al eliminar al Boca de Leandro Paredes de la Copa Argentina tiene una historia que trasciende al deporte. Sus abuelos estuvieron en uno de los hechos que sacudió al mundo.

Francisco y Esther fueron pasajeros del vuelo Fairchild 571, el cual se estrelló en Los Andes un 13 de octubre de 1972. Lamentablemente, ambos fallecieron en el incidente, dejando a cuatro niños huérfanos. Nicola nunca pudo conoceros, pero lleva bien presente la tragedia que marcó a su familia.

“Crecí con esa historia, siempre fui consciente de lo que pasó", reveló el joven jugador. Además, señaló que aún no pudo ir a Los Andes para conocer el sitio donde ocurrió el trágico hecho, pero no descarta hacerlo algún día: "Es una historia dura, pero también una historia de lucha, de querer siempre salir adelante".