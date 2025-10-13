SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

13 de octubre 2025 - 17:02

El dólar blue se hundió $70 y quedó como el más barato de los paralelos

Conocé las cotizaciones dólar blue, el oficial, el MEP y el CCL.

El dólar blue bajó $70 y cerró a $1.405.

Depositphotos

El dólar blue bajó este lunes 13 de octubre $70 (-4,8%) a $1.385 para la compra y a $1.405 para la venta, según los operadores de la city consultados por Ámbito. La brecha con el tipo de cambio oficial se ubicó en el 4,2%.

A cuánto opera el dólar oficial hoy, lunes 13 de octubre

En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, el dólar se hundió $71 (-5%) y cerró a $1.349.

Informate más

Valor del MEP hoy, lunes 13 de octubre

El dólar MEP opera a $1.409,59 y la brecha con el dólar oficial está en el 4,5%.

Valor del dólar CCL hoy, lunes 13 de octubre

El dólar Contado con Liquidación (CCL) cotiza a $1.432,32 y la brecha con el dólar oficial se ubica en el 6,2%.

Precio del dólar tarjeta hoy, lunes 13 de octubre

El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posiciona en $1.787,50.

Cotización del dólar cripto hoy, lunes 13 de octubre

El dólar cripto o dólar Bitcoin cotiza a $1.421, según Bitso.

Valor de Bitcoin hoy, lunes 13 de octubre

Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, opera en los u$s114.467, según Binance.

