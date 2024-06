Quién es Francoise Bettencourt Meyers, la mujer más rica del mundo en 2024 gracias a su imperio cosmético

A pesar de su riqueza, la multimillonaria mantiene un perfil bajo y se muestra orgullosa de pasar desapercibida entre las personas que no son cercanas al ámbito de la moda o de los cosméticos. “Una vez más, sé que soy una privilegiada pero, como puedes ver, no vivo en una mansión. No somos grandes coleccionistas de cuadros y, como puedes ver, no uso joyas”