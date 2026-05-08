El invento que puede cambiar la vida de millones: la funda de almohada que te avisa si hay una emergencia

Una nueva creación tecnológica busca mejorar la seguridad en casa con un sistema silencioso que actúa mientras dormís y sin intervención directa.

Dormir con tranquilidad no siempre es algo fácil para quienes padecen de sordera . Las alarmas, los timbres o avisos urgentes pasan desapercibidos y eso los puede poner en riesgo dentro del hogar. Ante esta problemática, un nuevo invento propone finalmente una solución pensada para ese momento.

Este avance surge a partir de experiencias reales y necesidades específicas , enfocándose directamente en la accesibilidad. El objetivo de los creadores es ofrecer una herramienta que funcione sin incomodidades y que además se integre de forma natural a la rutina diaria.

El objetivo de este invento es que las personas con discapacidad auditiva duerman más tranquilas.

El proyecto fue impulsado por un equipo de investigadores liderado por la especialista Theo Hughes-Riley en la Universidad de Nottingham Trent. Se trata de una funda textil inteligente diseñada para emitir vibraciones ante distintos tipos de alertas .

A diferencia de dispositivos anteriores, que se colocaban debajo de la almohada y eran bastante incómodos, esta propuesta integra la tecnología directamente en la tela. El usuario no percibe los componentes mientras duerme , lo que mejora la calidad del sueño.

En su interior, la funda incorpora cuatro pequeños actuadores hápticos con dimensiones de 3,4 por 12,7 milímetros. Estos elementos generan vibraciones intensas cuando el sistema detecta una señal de alarma, lo que permite despertar hasta a esas personas que tienen un sueño profundo.

El funcionamiento se basa en la conexión con un microcontrolador vinculado al celular. A través de esa conexión inalámbrica, el sistema puede recibir avisos provenientes de alarmas domésticas o llamadas entrantes. Además, permite programar distintos patrones de vibración según el tipo de evento.

Por ejemplo, una secuencia puede indicar un incendio, mientras otra señala que hay un intruso en el hogar o una comunicación importante. La funda es muy práctica porque se adapta a almohadas estándar y puede colocarse como cualquier cubierta común. También fue sometida a pruebas de resistencia, que incluyeron múltiples lavados para asegurar su durabilidad.

Reloj inteligente Este dispositivo busca facilitar el día a día de las personas con discapacidad auditiva. Gentileza - Jain et al/CHI 2020

No es único: el invento que se puede complementarlo

Además de este tipo de soluciones, existen otros desarrollos que buscan cubrir necesidades similares en distintos momentos del día. Uno de los más conocidos es SoundWatch, un sistema creado en la Universidad de Washington que funciona como un reloj inteligente capaz de identificar los sonidos del entorno. A través de su micrófono, detecta señales como timbres, bocinas, ladridos o el llanto de un bebé, luego procesa esa información y la transforma en alertas visuales o vibraciones.

El sistema envía los datos al teléfono del usuario, donde se analizan antes de regresar al reloj con una descripción del sonido detectado. Una de sus ventajas es que permite diferenciar situaciones cotidianas de aquellas que requieren atención inmediata. Además, ofrece opciones de personalización para priorizar ciertos sonidos según las preferencias del usuario.

La combinación de este reloj con la funda vibratoria crea un sistema más completo. Durante el día, el dispositivo portátil cumple la función de alerta y por la noche la funda se encarga de transmitir las señales sin depender del sonido. Ambos desarrollos forman parte de una misma línea de trabajo orientada a la inclusión y a brindar una mayor autonomía a personas con discapacidad auditiva.