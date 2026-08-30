Subastan la Ferrari de Michael Jordan que estuvo escondida durante 25 años: cuánto vale

El 550 Maranello de 1997 permaneció casi un cuarto de siglo fuera de la escena pública hasta que un coleccionista lo encontró tras una década de búsqueda.

Después de casi 25 años apareció una Ferrari 550 Maranello, que perteneció a Michael Jordan desde 1997 hasta 2001. El deportivo será subastado en septiembre por un valor que oscila entre los u$s 700 mil y u$s1.3 millones.

Un Ferrari que perteneció a Michael Jordan que había comprado en 1997, y que nunca más se la vio durante más de dos décadas antes de ser redescubierta a principios de este año, se subastará en septiembre próximo.

Apasionado por los autos, Jordan recorría con frecuencia las calles al volante del 550 Maranello durante la década de 1990, cuando atravesaba el mejor momento de su carrera. Una de las imágenes más recordadas muestra al basquetbolista abandonando el United Center de Chicago en ese vehículo el 13 de junio de 1997, después de que los Bulls conquistaron su quinto título de la NBA .

La Ferrari 550 Maranello de 1997, cuyo precio estimado de preventa oscila entre los u$s700.000 y los u$s1,3 millones, se subastará gracias a una colaboración entre la plataforma Joopiter y Curated, el concesionario de superdeportivos responsable de su redescubrimiento.

Jordan solía conducir este Ferrari, que también sirvió de inspiración al diseñador de Nike, Tinker Hatfield, para las Air Jordan 14. Según Hemmings, el Ferrari, modificado con rieles de asiento y acolchado personalizados para que la leyenda de la NBA, de 1,98 metros de altura, pudiera caber en él , desapareció de la vista del público tras ser vendido por Jordan en diciembre de 2002. El vehículo luce el color Rosso Barchetta , un tono de rojo utilizado en los deportivos descapotables y en los autos de carrera de la marca durante las décadas de 1940 y 1950.

El auto acumula unos 29.775 kilómetros , una cifra relativamente alta para un deportivo de este nivel. Según Curated, Jordan recorrió alrededor de 10.300 kilómetros, lo que indica que alguien continuó conduciéndolo durante los últimos 20 años pese a su ausencia de la escena pública. El otro Ferrari 512 Testarossa de Jordan, que también permaneció fuera del radar, acumulaba más de 86.900 kilómetros .

La búsqueda que John Temerian, cofundador de Curated, llevó a cabo durante una década, culminó a principios de este año cuando el Ferrari fue encontrado en manos de un particular en California. Un número de chasis parcial hallado en un foro en línea permitió reconstruir el VIN completo, lo que facilitó la búsqueda de su propietario original.

Temerian compró el coche sin verlo y lo devolvió a Chicago exactamente 29 años después de su entrega a Jordan. Dentro del maletero, Temerian encontró gran parte de la documentación original del Ferrari, incluido el certificado de propiedad de Illinois de Jordan de 1997.

La Ferrari de Jordan representa la entrada de Joopiter en el floreciente mercado de autos de colección de alta gama. La Semana del Automóvil de Monterey de este año, que celebra los vehículos clásicos y de alta gama, registró ventas récord de u$s762 millones en subastas, incluyendo 142 autos vendidos por más de u$s1 millón cada uno. El récord anterior para el evento fue de u$s471 millones en 2022.

La Ferrari 550 Maranello, que compró Michael Jordan en 1997 fue encontrada depués de casi 25 años y será subastada en septiembre próximo. Instagram

La Ferrari se subasta como el último superdeportivo cuyo valor podría aumentar gracias a que perteneció a un famoso propietario. Otras subastas destacadas de autos de famosos incluyen la casi venta del Porsche 917k de Steve McQueen (su actual propietario, Jerry Seinfeld, rechazó una oferta de u$s25 millones en 2025) y la Ferrari California Spyder de 1961, propiedad del actor James Coburn, que se vendió por casi u$s11 millones en 2008.

Joopiter también subastará la camiseta que usó Jordan durante el tercer partido de las Finales de la NBA de 1998 este septiembre. Se estima que la camiseta alcanzará un precio de preventa de entre u$s10 y u$s15 millones. La subasta, tanto del Ferrari de Jordan como de la camiseta del tercer partido, se llevará a cabo del 15 al 30 de septiembre.