Tesoros de la infancia que valen millones: los juguetes retro más buscados por los coleccionistas

Algunas piezas originales alcanzaron montos sorprendentes en remates internacionales por su rareza, antigüedad y excelente estado de conservación.

Estos juguetes se venden por miles de dólares, pero no para jugar.

Hay objetos que en su momento se compraban para jugar, pero que se convirtieron en artículos de colección que valen millones . El paso del tiempo, las versiones limitadas y la dificultad para encontrar determinados ejemplares en buenas condiciones hicieron que algunos de estos productos se volvieran furor en subastas .

Desde una de las primeras Barbies hasta prototipos que nunca llegaron a producirse de manera masiva, estas piezas son buscadas por aficionados de todo el mundo . En algunos casos hasta se los conserva en el empaque original para multiplicar considerablemente su precio.

Estos son los juguetes que hoy en día cuestan una fortuna:

Hay artículos que empezaron como juguetes, pero que hoy en día son subastados por una fortuna.

Barbie apareció por primera vez en 1959 y desde entonces Mattel lanzó innumerables versiones, estilos y ediciones especiales. De todas formas, los primeros ejemplares son los más buscados dentro del mercado de colección. La edición original se reconoce por su clásico traje de baño a rayas blancas y negras , además de otros detalles propios de aquella primera producción.

Para dar un ejemplo de su alcance, un ejemplar de esta versión llegó a cotizarse por el increíble monto de u$s23.000 , una cifra que la convierte en una de las muñecas de Barbie más caras de todas las ediciones antiguas.

La primera Barbie es mucho más cara que las versiones modernas.

4. Luke Skywalker de 1978

La franquicia Star Wars generó una enorme cantidad de figuras de acción y productos derivados. Entre ellas, las primeras versiones de sus personajes son muy apreciadas cuando todavía se mantienen en su envoltorio original. En 2015, un coleccionista japonés llevó a subasta una figura de Luke Skywalker fabricada en 1978, tan solo un año después del estreno de la primera película.

Esta figura de acción es una pieza histórica. Gentileza - Rally Rd

Esa misma pieza alcanzó un valor de u$s25.000. En aquella misma operación, la colección completa del propietario terminó vendiéndose por aproximadamente medio millón de dólares.

3. Hot Wheels Volkswagen Beach Bomb de 1969

Hot Wheels empezó a comercializar sus pequeños autos en 1968 y no tardó mucho tiempo en convertirse en una de las marcas más reconocidas del sector. Dentro de su historia, todavía existe un modelo que particularmente es muy difícil de encontrar.

Al ser un artículo único, su valor se elevó. Gentileza - Truly

Se trata del Volkswagen Beach Bomb de 1969, un prototipo que finalmente nunca llegó a fabricarse en serie. Esa rareza disparó su cotización, por lo que u no de estos modelos fue vendido en 2011 por u$s125.000, mientras que otras versiones parecidas también pueden alcanzar cifras de miles de dólares.

2. Monopoly original de 1933

Con el paso de los años el Monopoly se convirtió en uno de los juegos de mesa más conocidos alrededor del planeta, pero sus primeras versiones son muy diferentes de las cajas que actualmente pueden encontrarse en cualquier juguetería o en plataformas virtuales.

Más que un juego de mesa, esta versión original es un pedazo de historia. Gentileza - hobbyDB

Una edición de 1933 cuenta con un atractivo especial porque incluye dibujos hechos a mano por Charles Darrow, quien participó en la creación y expansión inicial del juego. Ese ejemplar puede alcanzar un valor de u$s146.500, principalmente por su antigüedad, origen y particularidades de fabricación.

1. Prototipo de G. I. Joe de 1964

El primer puesto corresponde a una pieza de G. I. Joe, línea de figuras lanzada en 1964 y que desarrolló una comunidad de seguidores que todavía sigue activa décadas después. Algunos ejemplares antiguos pueden venderse por mucho más que u$s10.000, aunque los prototipos iniciales juegan en otra categoría.

Siendo tan solo un prototipo, esta figura es la más cara de la lista. Etsy

Uno de ellos llegó a estar valuado en u$s200.000, el precio más alto dentro de este ranking hasta el día de hoy. Su condición de prototipo, sumada a la importancia histórica que tuvo G. I. Joe dentro de la industria, lo convirtió en una de las piezas más codiciadas de este mercado.