Banco Macro lanzó una plataforma de beneficios para recitales y festivales

La propuesta incluye acceso anticipado a entradas, financiación y experiencias especiales en shows de artistas nacionales e internacionales. Los beneficios estarán disponibles en distintas provincias.

Banco Macro presentó una nueva plataforma de beneficios destinada a la compra de entradas para recitales, obras de teatro y festivales. La propuesta contempla preventas exclusivas, planes de seis y nueve cuotas sin interés y experiencias especiales en determinados eventos.

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La iniciativa busca ampliar la presencia de la entidad en el negocio del entretenimiento y acompañar a sus clientes desde el momento en que se inicia la venta de entradas. La agenda incluirá espectáculos de artistas nacionales e internacionales y eventos desarrollados tanto en la Ciudad de Buenos Aires como en diferentes provincias.

“Queremos estar donde está la gente, y la gente en la Argentina está en los shows. Ahí se arma algo que no pasa en ningún otro lado del mundo”, afirmó Juan Parma, CEO de Banco Macro , durante la presentación realizada en la Torre Macro.

La nueva plataforma se estructura sobre tres beneficios principales. El primero será el acceso a preventas exclusivas , que permitirá a los clientes comprar localidades antes del inicio de la venta general.

El segundo eje será la financiación. Banco Macro ofrecerá planes de seis y nueve cuotas sin interés para la adquisición de entradas de los espectáculos incluidos en la plataforma. Las condiciones dependerán de cada evento y podrán consultarse a través de los canales oficiales de la entidad.

La propuesta se completa con experiencias premium y beneficios especiales en determinados recitales y festivales.

“Comprar una entrada no es solo una transacción. Es algo que se organiza con amigos, que se espera durante semanas y que muchas veces se empieza a disfrutar mucho antes de que comience el show. Quisimos que el banco esté presente en esa etapa también, no solo el día del evento”, agregó Parma.

Qué artistas forman parte de la agenda de Banco Macro

La cartelera anunciada contempla espectáculos de Maroon 5, David Bisbal, María Becerra, Lali, La Joaqui, Cazzu y Andrés Calamaro, entre otros artistas.

También incluirá propuestas como el Festival República del Folklore, además de otros recitales, obras teatrales y encuentros musicales cuya incorporación se informará progresivamente.

La agenda se actualizará de manera permanente en la página web y en la aplicación de Banco Macro. Allí los clientes podrán consultar las fechas, las condiciones de financiación, la disponibilidad de preventas y los requisitos para acceder a cada beneficio.

Una propuesta con alcance federal

Uno de los objetivos planteados por la entidad es que los beneficios no queden concentrados en la Ciudad de Buenos Aires. La programación contempla actividades en distintas provincias y busca aprovechar la presencia territorial del banco para ampliar el acceso a espectáculos.

Según detalló la compañía, clientes de provincias como Salta, Córdoba, Neuquén y Corrientes podrán acceder a las mismas herramientas de compra anticipada y financiación disponibles para los eventos realizados en la Capital Federal.

La plataforma fue presentada en la Torre Macro durante un evento conducido por Andy Kusnetzoff, del que participaron clientes, ejecutivos de la entidad, artistas, periodistas y representantes del sector del entretenimiento. El cierre estuvo a cargo de Luck Ra, quien brindó un show en vivo.