El invento perfecto para los jugadores de tenis: un dispositivo que permite extender la vida útil de las pelotas

Llega la solución definitiva para terminar con el desperdicio de pelotas entre quienes practican este deporte.

Tanto para profesionales como para quienes lo practican por pasatiempo, llegó una respuesta efectiva a un problema recurrente.

Cada año se descartan alrededor de 425 millones de pelotas de tenis , y muchas dejan de usarse por un problema bastante simple: pierden presión. Con el paso de los días rebotan menos, cambia la sensación al golpearlas y llega un momento en que abrir un tubo nuevo parece la única solución .

NIXUS apunta justamente a evitar ese recambio constante. El dispositivo busca recuperar pelotas que todavía están en buenas condiciones, pero ya no responden como antes, y devolverles la presión necesaria para seguir jugando durante más tiempo.

Las pelotas de tenis pierden aire poco a poco incluso cuando están guardadas. En apenas dos semanas pueden perder hasta un 30% de su presión , algo que termina afectando el rebote y la forma en que responden durante un partido.

Llega la solución definitiva para terminar con el desperdicio de pelotas entre quienes practican este deporte.

NIXUS funciona como un recipiente cerrado donde se colocan después de jugar. Primero revisa cuánta presión conserva cada una y calcula cuánto necesita recuperar. No hace falta pincharlas, abrirlas ni comprobar su rebote a mano.

Después, el aparato aumenta la presión dentro del recipiente para que el aire vuelva a entrar poco a poco a través de la goma. El proceso continúa hasta que cada pelota recupera el nivel adecuado y se detiene automáticamente al terminar.

El uso tampoco requiere demasiados pasos. Solo hay que colocar las pelotas, cerrar el recipiente y elegir entre tenis o pádel. A partir de ahí, NIXUS se encarga de ajustar el funcionamiento según el deporte seleccionado.

Las características claves de este invento

Una de sus principales diferencias es que no trata todas las pelotas de la misma manera. El sistema analiza cada una por separado y determina su nivel con una precisión anunciada del 98%, para devolverle únicamente el aire que necesita.

La información se puede ver en la parte superior del dispositivo. Allí tiene una pantalla formada por 534 pequeñas luces LED que muestra la presión, cuánto falta para terminar, el deporte elegido y el nivel de batería. Cuando el aparato está apagado, la pantalla queda oculta.

El mismo equipo sirve para tenis y pádel y funciona con una batería recargable, por lo que no necesita permanecer enchufado mientras trabaja. El cambio entre ambos deportes se hace directamente desde los controles del dispositivo.

Eso sí, NIXUS no puede recuperar una pelota si la capa exterior está muy gastada, si está rota o si tiene otro daño físico. Su función es devolver la presión perdida cuando ese es el motivo por el que dejó de rendir como antes. En esas condiciones, sus creadores aseguran que puede extender su vida útil hasta diez veces. El dispositivo tiene un precio aproximado de u$s103.