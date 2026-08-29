De cuánto es la fortuna de Jack Nicholson, el legendario actor que conquistó Hollywood

Desde sus primeros papeles hasta convertirse en una figura de culto, el intérprete construyó una trayectoria marcada por premios, éxitos y contratos millonarios.

Construyó una extensa trayectoria que lo convirtió en una de las figuras más reconocidas del cine estadounidense.

Jack Nicholson es una de esas figuras cuya presencia trascendió la pantalla grande . A lo largo de más de cinco décadas de carrera, el actor construyó una imagen asociada al cine estadounidense y consiguió ingresos de millones de dólares gracias a sus papeles, acuerdos comerciales y participaciones en las ganancias de algunas producciones.

Su recorrido estuvo lejos de ser inmediato. Antes de convertirse en una estrella reconocida, pasó por películas de bajo presupuesto , pequeños papeles y trabajos detrás de cámara. Con perseverancia, fue ganando espacio hasta convertirse en uno de los intérpretes más respetados de Hollywood y en una figura capaz de negociar contratos fuera de lo habitual para su época.

John Joseph Nicholson nació el 22 de abril de 1937 en Neptune City, Nueva Jersey. A los 17 años se trasladó a Hollywood para visitar a su hermana Lorraine y allí comenzó a buscar oportunidades dentro de la industria . Su primer trabajo fue como asistente en el departamento de animación de Hanna-Barbera, donde incluso llegó a considerar la posibilidad de convertirse en animador.

Una carrera de más de cinco décadas que atravesó distintos géneros y reunió algunos de los títulos más importantes del cine.

Su debut cinematográfico llegó en 1958 con The Cry Baby Killer, un thriller juvenil de bajo presupuesto dirigido por Roger Corman. La película no fue un éxito, pero marcó el comienzo de una colaboración que resultaría importante para Nicholson. Durante los años siguientes participó en distintas producciones de bajo presupuesto y westerns, muchas veces interpretando personajes secundarios, villanos o figuras excéntricas.

Como la actuación todavía no le permitía vivir con comodidad, también comenzó a trabajar como guionista y director. En 1967 escribió el guion de The Trip, una película protagonizada por Dennis Hopper y Peter Fonda que había costado alrededor de u$s 100.000 y terminó recaudando unos u$s10 millones.

El verdadero punto de inflexión llegó en 1969, cuando Hopper y Fonda le ofrecieron participar en Easy Rider. Nicholson interpretó a George Hanson, un abogado alcohólico que se suma al viaje de los protagonistas. El papel le valió su primera nominación al Oscar y lo instaló entre los nuevos nombres importantes del cine estadounidense.

A partir de allí, comenzó una etapa decisiva. Five Easy Pieces, Carnal Knowledge y The Last Detail consolidaron su reputación durante los primeros años de la década del 70, mientras que Chinatown, estrenada en 1974, lo llevó a interpretar al detective privado J.J. Gittes.

Cuáles fueron los éxitos que lo llevaron a consolidarse como actor

El gran reconocimiento llegó con One Flew Over the Cuckoo's Nest, estrenada en 1975. Nicholson interpretó a Randle McMurphy, un hombre rebelde que se enfrenta al sistema de una institución psiquiátrica. La actuación le permitió ganar su primer Oscar como mejor actor y se convirtió en uno de los papeles más recordados de su carrera.

El actor dejó una marca propia en Hollywood con personajes que permanecen entre los más recordados de la pantalla grande. Netflix

Cinco años después volvió a quedar en la memoria del público con The Shining, la adaptación de Stanley Kubrick de la novela de Stephen King. Su interpretación de Jack Torrance, un escritor que comienza a perder la cordura mientras permanece aislado en un hotel, se transformó en un clásico del cine de terror.

En 1983 recibió otro Oscar, esta vez como mejor actor de reparto, por Terms of Endearment. Más adelante llegó otro de los papeles que definirían su carrera: el Joker de Batman, dirigida por Tim Burton en 1989. La producción recaudó u$s411 millones en todo el mundo y convirtió al personaje de Nicholson en uno de los grandes atractivos de la película.

Durante los años 90 continuó alternando dramas, comedias y thrillers. En A Few Good Men interpretó al coronel Nathan Jessup, personaje recordado por una de las escenas más famosas de su filmografía. En 1997 llegó otro gran reconocimiento con As Good as It Gets, película por la que ganó su tercer Oscar.

Ya en los 2000 participó en About Schmidt, Something's Gotta Give, The Departed y The Bucket List. En total, Nicholson acumuló 12 nominaciones al Oscar y tres estatuillas, una marca que explica su lugar entre los actores más reconocidos de la historia de Hollywood.

Las ganancias más grandes de su carrera

Mucho antes de llegar a los contratos millonarios de los 90 y 2000, Nicholson ya había demostrado que sabía negociar. Por Chinatown, en 1974, recibió u$s500.000. Un año después acordó u$s1 millón por One Flew Over the Cuckoo's Nest, pero agregó una participación del 15% de las ganancias. El acuerdo terminó reportándole alrededor de u$s15 millones.

Warner Bros le había ofrecido inicialmente u$s10 millones para interpretar al Joker. Nicholson aceptó reducir el pago inicial a u$s6 millones a cambio de recibir una parte de la recaudación y de las ventas de productos relacionados con el personaje. El resultado fue extraordinario: en pocos años había ganado más de u$s40 millones y su ingreso total por la película llegó a una estimación de u$s60 millones.

El patrimonio de Jack Nicholson

Jack Nicholson posee un patrimonio de u$s400 millones. Una parte importante de esa riqueza está vinculada a sus inversiones fuera del cine. Su colección de arte está estimada en unos u$s200 millones e incluye obras de artistas como Pablo Picasso, Henri Matisse, Claude Monet, Edgar Degas y Amedeo Modigliani, además de esculturas de Auguste Rodin.

El patrimonio inmobiliario también tiene un peso considerable, ya que sus propiedades superan los u$s100 millones. Entre ellas se encuentra un conjunto de viviendas en Mulholland Drive, Beverly Hills, que Nicholson fue reuniendo durante décadas, además de inmuebles en Santa Mónica, Venice, Malibú, Aspen, Hawái y otras zonas.