Un ingeniero argentino creó un "holter" para que las máquinas industriales puedan producir más

Tomás Belmudes: Maper es una empresa tecnológica que ayuda a las industrias a evitar detenciones imprevistas en sus procesos productivos. Desarrollamos un sistema inteligente que funciona como un "holter cardiaco" para máquinas industriales, que escucha constantemente sus "signos vitales" y predice problemas antes de que ocurran. Esto permite a nuestros clientes reparar las máquinas antes que se detengan, manteniendo la planta funcionando las 24hs del día y logrando aumentar la productividad hasta en un 30%. Lo que me motivó a fundar la empresa, junto a mis dos socios en 2016, es ver que las prácticas de mantenimiento no habían cambiado notoriamente en los últimos 50 años y que toda la digitalización que se empezaba a ver con los smartphones y el IoT no terminaba de materializarse en mejoras concretas para las personas que debían mantener las plantas funcionando. La idea surgió haciendo la tesis de mi carrera universitaria, viendo cómo las industrias perdían productividad porque no podían saber cuándo sus equipos necesitaban mantenimiento. Veíamos máquinas de miles de dólares destruídas por no recibir los cuidados necesarios y gente trabajando contra reloj bajo mucha presión para repararlas durante la noche, fines de semana o feriados.