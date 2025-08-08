Javier Milei anunció que prohibirá que el Tesoro financie gasto con emisión monetaria y penalizará la aprobación de presupuestos con déficit fiscal







Es en respuesta a los proyectos de ley y el rechazo de decretos de parte del Congreso nacional. Asegura que buscan atentar contra el equilibrio fiscal.

El presidente Javier Milei anunció este viernes en cadena nacional dos medidas para "blindar" el superávit fiscal. Firmará una resolución que prohíba al Tesoro financiar el gasto primario con emisión monetaria y enviará un proyecto de ley para penalizar los presupuesto nacionales que incurran en déficit fiscal.

Los anuncios fueron realizados en respuesta a los duros reveses que sufrió el Gobierno en el Congreso, donde fueron aprobados proyectos de Financiamiento Universitario, en apoyo al Hospital Garrahan y el rechazo de algunos decretos presidenciales que eliminan organismos públicos como Vialidad Nacional, entre otros.

"Tomamos como normal que el Congreso el gran impuesto no legislado que es la inflación. Por eso mismo, y frente a los continuos intentos del Congreso de la Nación de atentar contra el programa económico del Gobierno y de la prosperidad de los argentinos quiero anunciarle que en los próximos días estaremos tomando dos medidas para amurallar el déficit cero", explicó Milei.

Noticia en desarrollo-