Provincia puso a prueba el sistema de transmisión de datos para las elecciones bonaerenses

En el marco de la preparación para las elecciones provinciales , el gobierno de la provincia de Buenos Aires llevó adelante este martes una prueba del sistema de transmisión y recepción de datos que se utilizará el 7 de septiembre .

La actividad tuvo lugar en el centro de cómputos del Correo Argentino, ubicado en Monte Grande, partido de Esteban Echeverría, y contó con la presencia del ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco , junto a autoridades electorales.

Esta prueba es parte de una serie de instancias previas al simulacro general que se realizará el sábado 23 de agosto , donde participarán autoridades electorales y fiscales de los distintos partidos políticos que competirán en los comicios.

El objetivo principal fue verificar el correcto funcionamiento de los elementos clave del proceso electoral: logística, trazabilidad de envíos, capacitación de operadores, conectividad y las aplicaciones de software encargadas de la transmisión de los telegramas de escrutinio.

El sistema de transmisión se basa en kits distribuidos tanto en las mesas de votación como en las sucursales electorales del Correo Argentino, y constituye un paso fundamental para asegurar la rapidez y transparencia en el recuento de votos . Desde el Gobierno provincial destacaron que el simulacro del 23 de agosto estará abierto para que los medios de comunicación puedan cubrir y registrar todas las etapas del operativo electoral.

Elecciones en Buenos Aires 2025: qué se vota

La provincia de Buenos Aires acudirá a las urnas para renovar la mitad de la Legislatura local. El cuerpo total está compuesto por 92 legisladores. La mitad de ellos, es decir 46, llegarán a final de año con el mandato cumplido por lo que deberán revalidar sus bancas.

Actualmente, el peronismo reunido en Unión por la Patria (UP) cuenta con 37 miembros. Si bien es la primera minoría, no le alcanza para imponer sus proyectos. Luego, La Libertad Avanza cuenta con 13 legisladores, el PRO con otros 13 y la UCR-Cambio Federal con 8 bancas y la UCR Acuerdo Cívico con 7. La Coalición Cívica junta 3 bancas y el Frente de Izquierda reúne a dos legisladores.

En estos comicios, se renovarán 35 diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires; 69 bancas en la Legislatura bonaerense: 46 en Diputados y 23 en el Senado; concejales y consejeros escolares en los 135 municipios. Además, en los 135 municipios bonaerenses se votará para renovar 1.097 concejales y 401 consejeros escolares.

Estas elecciones utilizarán el sistema tradicional de boleta partidaria o sábana, a diferencia de las elecciones nacionales, donde se usará por primera vez en todo el país la Boleta Única de Papel (BUP).

El mapa electoral de Buenos Aires está dividido en ocho secciones: en cuatro se eligen diputados (Segunda, Tercera, Sexta y Octava), mientras que en las restante cuatro (Primera, Cuarta, Quinta y Séptima) se eligen senadores. Este sistema rotativo implica que cada dos años se renueva la mitad de los legisladores, alternando entre diputados y senadores.

La primera sección electoral de la provincia de Buenos Aires está compuesta por 24 municipios, la segunda está conformada por 15, en la tercera se agrupan 19 partidos, la cuarta sección sección se compone de 19 municipios, la quinta posee un total de 27 partidos, la sexta agrupa 27 municipios provinciales, la séptima un posee ocho municipios y finalmente la octava está conformada por un solo municipio, que es el de La Plata.

Sección por sección: qué se vota en la provincia de Buenos Aires

Un total de 14.376.592 personas, entre bonaerenses y extranjeros que residen en ese territorio, estarán habilitados para votar el próximo 7 de septiembre en 38.788 mesas, de acuerdo al padrón definitivo aprobado por la Junta Electoral provincial.

No todas las secciones irán a las urnas con el mismo motivo. En ese sentido, en la Primera, Cuarta, Quinta y Séptima Sección, se votará por senadores. En tanto, en la Segunda, Tercera, Sexta y Octava Sección, se renovarán diputados provinciales.

Cómo se compone el padrón por sección electoral