Residencias: el Gobierno cambiará el proceso de convalidación de títulos médicos extranjeros

Los 141 aspirantes a residencias médicas acusados de realizar fraude en un examen de admisión fueron convocados para ser reevaluados, se presentaron 117. Ninguno aprobó.

La única forma que se podrá convalidar directamente un titulo médico será con la acreditación del estándar de calidad que otorga la Federación Mundial de Educación Médica. El Semanal

El Ministerio de Capital Humano anunció este viernes que cambiará el proceso de convalidación de títulos médicos extranjeros. La decisión se tomó luego de que ninguna de las 117 personas acusadas de copiarse en un examen para acceder a residencias médicas haya aprobado la prueba de revalidación de la nota.

La única forma que se podrá convalidar directamente un titulo médico será con la acreditación del estándar de calidad que otorga la Federación Mundial de Educación Médica (WFME, por sus siglas en inglés). Este aval lo poseen, entre otros, los títulos argentinos , estadounidenses, españoles, italianos y alemanes.

"Esto es un acto de justicia para con los estudiantes que con gran esfuerzo obtienen sus títulos superando la enorme exigencia académica que requiere la medicina y adoptan nuestras universidades. No vamos a continuar reconociendo como igual un título que no lo es", explicaron desde Capital Humano en un comunicado.

Comunicado oficial. pic.twitter.com/R74CkUo77k — Ministerio de Capital Humano (@MinCapHum_Ar) August 8, 2025 Supeditando la convalidación de títulos al reconocimiento de la Federación Mundial de Educación Médica, el Gobierno afirma que "se limita el acceso al examen de residencia a universidades que acrediten procesos de garantía de calidad equivalentes a los que rigen en Argentina".

Residencias: ningún aspirante pudo revalidar el examen El Gobierno informó este viernes que el total de estudiantes que rindió el Examen Único de Residencias "no pudo revalidar su nota". Se trata de un total de 117 médicos que se presentó a rendir, de los 141 que fueron convocados. Por su parte, el 93% de ellos es "extranjero", informaron.

La información la confirmó el vocero Manuel Adorni en su conferencia de prensa de hoy. "Hubo 117 aspirantes que volvieron a rendir el examen. Ninguno de ellos pudo validar la nota", apuntó. Además, amplió que de ese número "109 son extranjeros" y que durante el día el Ministerio de salud publicaría los resultados de los exámenes en su sitio web. "En la mayoría de los casos, la diferencia entre la nota original y la nota que volvieron a tener en el día de hoy es absolutamente escandalosa", expresó el vocero. En relación con la diferencia entre los convocados y los asistentes al examen, Adorni sentenció que "esto no hace más que confirmar lo que defendimos del primer día: en la salud, el mérito y la idoneidad no se negocian".