En cadena nacional, Javier Milei defendió los vetos y atacó al Congreso nacional: "Aumentar el gasto público es un acto destructivo"







En un mensaje grabado en el Salón Blanco ratificó la política monetaria y validó los vetos "incluso si el costo es que digan que soy cruel".

Javier Milei dio una cadena nacional rodeado del equipo económico.

Con el objetivo de recuperar la agenda legislativa, el presidente Javier Milei dio una cadena nacional para explicar los vetos a las leyes de emergencia en discapacidad, aumento en jubilaciones y moratoria previsional. Al Presidente de la Nación se lo vio rodeado del equipo económico de su gestión y se refirió a la actividad reciente en el Congreso de la Nación. Además, prometió medidas para "amurallar el déficit cero y la política monetaria de este Gobierno".

El mandatario inició detallando los objetivos estructurales de su gestión: "Terminar con la inflación y generar las condiciones para que la Argentina crezca de forma sostenida en el tiempo". Además, planteó que "no se puede arreglar en dos años lo que se destruyó en casi un siglo. Por eso, antes de generarles falsas ilusiones a los argentinos, fuimos francos al decirle cuán duro iba a ser el camino".

Luego, se refirió a la actividad en el Congreso, que viene de aprobar una decena de proyectos que confrontan con su agenda de gestión y busca revertir sus recientes vetos. "Impulsaron un conjunto de leyes dirigidas a destruir el superávit fiscal que tanto esfuerzos nos ha costado a todos los argentinos y es la piedra angular para que la recuperación económica sea sostenible en el tiempo", analizó y aseguró que no existen fuentes de ingresos para sostenerlos: "Aún carecemos de acceso a los mercados internacionales de crédito. Por eso nos sería virtualmente imposible tomar deuda para financiar los gastos corrientes que el Congreso está aprobando".

"Parece una intención noble, pero cuando no hay plata no se trata más que de un engaño demagógico por parte de la política, que toma a los ciudadanos como idiotas", calificó y afirmó que "no vine a buscar atajos, sino a dar vuelta la página de nuestra decadente historia. Mi tarea no es parecer bueno, es hacer el bien. Incluso si el costo es que digan que soy cruel". "No hay ninguna posibilidad de que yo permita que esto suceda: no vamos a volver atrás", ratificó y apuntó al Congreso: "Me van a tener que sacar con los pies para adelante".

Javier Milei Equipo Económico Javier Milei anunció dos medidas económicas. Los anuncios económicos de Javier Milei En ese marco, aseguró que el Congreso "no está proponiendo otra cosa que impuestos, que destruyen el crecimiento económico, o más deuda, causando un genocidio para los jóvenes". "El Congreso nos impone el gran impuesto no legislado, que es la inflación. Por eso, y tras los continuos intentos del Congreso de la Nación de atentar contra el gobierno y la prosperidad de los argentinos, quiero anunciarles que en los próximos días estaremos tomando dos medidas para amurallar el déficit cero y la política monetaria de este Gobierno".

Una de ellas, será "una instrucción para el Ministerio de Economía de la Nación para prohibir que el Tesoro financie el gasto primario con emisión monetaria", lo que implica que no podrá financiarse por el Banco Central de la República Argentina (BCRA). La segunda medida sería "un proyecto de ley en el Congreso, para penalizar la aprobación de presupuestos nacionales que incurran en déficit fiscal. Este proyecto establece una regla fiscal estricta que le exige al sector público nacional obtener un resultado financiero con equilibrio o superávit" "Todo nuevo gasto o recorte de ingreso que afecte este resultado deberá explicar un recorte en la misma proporción. Cada peso nuevo que quieran gastar deberá tener un nombre y un apellido, tiene que decir de dónde sale y a quién se lo saca. También establecerá una sanción penal a los legisladores y funcionarios que no cumplan con estas nuevas reglas fiscales", añadió. Cadena nacional completa Embed - Cadena Nacional del Presidente Javier Milei | 8 de agosto 2025 Grabación de la cadena nacional Según supo Ámbito, el jefe de Estado arribó por la tarde a Casa Rosada. El mensaje se grabó alrededor de las 18 en el Salón Blanco, con la presencia de la secretaría de la Presidencia, Karina Milei; el ministro de Economía, Luis Caputo, el de Desregulación, Federico Sturzenegger y de Salud, Mario Lugones. Además, participaron el titular del BCRA, Santiago Bausili, el Secretario de Política Económica, José Luis Daza y el vice del Central, Vladimir Werning. Solo el equipo económico salió en la edición final del video. "Milei va a amurallar el déficit cero y la política monetaria", explicó un colaborador presidencial a este medio sobre el contenido del mensaje, que fue anunciado en conferencia de prensa por el vocero Manuel Adorni. En el oficialismo confían en que podrán sostener en el Congreso los vetos que se publicaron este lunes en el Boletín Oficial.