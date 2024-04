ZSCHIMMER & SCHWARZ, 130 años de crecimiento y desarrollo a nivel mundial

Buscan no solo la producción de artículos que las diferentes industrias puedan adquirir, sino la aplicación de los mismos.

El slogan de la compañía “Química a medida” tiene un gran sentido y realidad: ellos buscan no solo la producción de artículos que las diferentes industrias puedan adquirir, sino que buscan la aplicación de los mismos, aquello que realmente se ajuste a las necesidades y procesos de sus clientes.

En la página de ZSCHIMMER & SCHWARZ se puede leer: “Productos cosméticos que cuidan suavemente incluso las pieles sensibles. Unas zapatillas deportivas con las que no te mojarás los pies por muy difícil que sea el reto. Detergentes que no sólo limpian, sino que lavan limpiamente. Azulejos muy coloridos, muy estables y muy fáciles de cuidar.

Esta historia comienza en Chemnitz, Alemania, en el año 1894, cuando dos amigos llamados Otto Zschimmer y Max Schwarz trascienden la amistad y forman una compañía que registraron como Zschimmer & Schwarz. A partir de ese momento, y en medio de crisis, guerras, expropiación, con la quinta generación de ambas familias, tiene presencia en 16 países con 28 filiales, 1300 empleados y representaciones en los 5 continentes.

En sus comienzos sus productos se colocaban en la industria farmacéutica, tintas y química, y se vendían desde las oficinas y deposito en Chemnitz, cerca de Dresden, al este del país.

Luego de 15 años de operaciones comerciales, en 1909 establecen la primer planta productiva en Dölau, estratégicamente bien ubicada para realizar la logística de sus productos entre sus clientes. Con el correr de los años los laboratorios de desarrollo, influenciados por el poder de ventas llevaron a la compañía a colocar productos en los mercados de Cuero, Textil, Fibras, Cerámica, Personal Care, Fosfonatos, Tensoactivos y Lubricantes, siendo líderes a nivel mundial en productos para Cuero y Cerámica.

El siglo XX los recibe con crisis y guerras en un país participe de estos graves eventos y por supuesto la compañía sufrió las consecuencias incluyendo la expropiación de su planta y dio lugar a continuar su actividad en el oeste del país. Pese a todo, el gran respeto por el trabajo y los ideales de esos amigos inspiradores, continuó presente en la esencia de sus herederos.

Del continuo trabajo y desarrollo de los negocios surge la necesidad de buscar y estar más cerca de los mercados de consumo. A partir de esta idea comienza la búsqueda de nuevos espacios fuera de Alemania. Francia, Italia, España fueron buenos receptores. En 1978 la vista fue puesta en Argentina y por supuesto que el mayor atractivo era la Industria del Cuero tan desarrollada en nuestro país, tanto así que desde ese momento la relación con las más grandes empresas continúa hasta nuestros días y mantiene el desafío de desarrollar productos que se adapten a los cambios de la industria. América a partir de ese momento fue campo propicio para construir plantas en USA: Milledgeville, Brasil: Sao Leopoldo, México: Queretaro.

Cuando se habla de Industria Quimica, hay muchos prejuicios en todo lo relacionado al medio ambiente y la contaminación. En ZSCHIMMER & SCHWARZ sus dirigentes siempre buscaron y desarrollaron políticas de protección a la contaminación y actualmente trabajan de manera constante en la protección del medio ambiente. Esto se obtiene mediante las certificaciones con normas ISO, ZDHC, Bluesign. Además, desde el año 2021 participan del programa United Nations Global Compact.

Pero estamos en Argentina y vamos a hablar un poco de todo lo que la compañía pudo hacer en este país. En diciembre del 2023 esta filial ha cumplido 45 años ininterrumpidos de trabajo, otro hito tan importante como en el 2009 cuando pudo inaugurar su primera planta industrial en el país, en el Parque Industrial de Pilar. Desde el momento que contó con producción propia, inmediatamente buscó nuevos desafíos, algo que logró con la fabricación de sus propios aceites para curtido, y la producción de productos que se utilizan en el proceso de recurtido para le industria del cuero. También auxiliares para tintorerías y productores textiles. Pero el gran aporte fue el desarrollo de auxiliares para el sector agropecuario y mineral (petróleo y gas), mercados que no estaban dentro del portfolio de la compañía.

El próximo 30 de abril se inaugurará su segunda planta AGROENERGIE ONE, en el Sector Planificado Mercedes. Este segundo proyecto tiene el desafío de poder elaborar productos que se importan y que abastecerán a sectores de agro, petróleo, gas, personal care, también lubricantes en un futuro cercano. Entendiendo que la producción local podrá luego exportarse a países del Mercosur y resto de Latinoamérica. Es difícil pensar por que se aprobó esta segunda inversión. La respuesta la obtenemos en la intención de la familia propietaria de búsqueda de mercados que tengan futuro, en el trabajo serio y responsable realizado durante 45 años y que promete nuevos y mejores resultados.

Para Agroenergie One no ha sido fácil llegar al momento de la inauguración: años de pandemia, grave crisis económica, falta de acceso a financiación, falta de buenas políticas de inversión para este tipo de emprendimiento. Pese a todo están parados frente a un proyecto que esperan sea hoy el primer escalón de lo mucho que está por venir. Este proyecto esta respaldado por su casa matriz, y el resto de las filiales ZSCH, respaldado por el objetivo global de la compañía: ser ONE ZSCHIMMER & SCHWARZ.

La Unión Industrial de Almirante Brown impulsa la innovación y la productividad de las empresas del distrito

La Unión Industrial de Almirante Brown, situada en el Municipio de Almirante Brown, desempeña un papel fundamental al actuar como una entidad que amalgama las fuerzas de todas las empresas, buscando soluciones a los desafíos que puedan surgir. La importancia que representa la UIAB radica en su capacidad para promover la colaboración entre los distintos sectores industriales, fomentar el desarrollo económico y tecnológico y abogar por políticas que favorezcan el crecimiento sostenible de la industria. En un entorno cada vez más competitivo y dinámico, la UIAB se erige como un actor clave para impulsar la innovación, mejorar la productividad y fortalecer la posición tanto de las empresas como del bienestar de sus trabajadores. Su función como catalizador de sinergias y su compromiso con el progreso, la convierten en un elemento indispensable para el crecimiento y la prosperidad de un sector que se siente duramente golpeado ante la ausencia de un Estado Nacional.

La UIAB que abarca a todas las industrias del distrito, tiene su mayor concentración de socios dentro del segundo Parque Industrial más extenso del país ubicado en la localidad de Burzaco, con un territorio líder de pequeñas y medianas empresas que brinda trabajo a más de 13.000 hombres y mujeres.

La Comisión Directiva de la Gremial, continúa trabajando en conjunto con el Sector Industrial Planificado de Almirante Brown y autoridades municipales, en un proyecto de ampliación del polo productivo, el cual se encuentra estratégicamente ubicado en el tercer cordón del conurbano bonaerense, lo que le otorga accesibilidad a través de vías de ingreso y egreso correctamente establecidas.

El actual presidente de la Unión Industrial de Almirante Brown, el Sr. Miguel Ángel Rodriguez analizó el presente y las proyecciones para este año.

¿Cómo se maneja la incertidumbre en el ámbito laboral de las empresas?

MR: No existe una fórmula perfecta para controlar un elemento tan abstracto como lo es la incertidumbre, cada empresario elabora su propia fórmula en base a su experiencia de vida y a los hechos que lo han marcado en el desarrollo de su carrera empresarial. Forzando tal vez el análisis podemos decir que un buen consejo sería ir con prudencia y paso a paso. En nuestro amado país hemos atravesado momentos similares a este, lo que decimos en UIAB es que nadie se salva solo, saldremos adelante trabajando unidos con la mirada puesta en ser mejores cada día para el bien de nuestras familias y la comunidad toda.

¿Cuál cree que será el panorama para las industrias de Almirante Brown? ¿Cree que hay posibilidad de radicación para nuevas industrias en el Sector?

MR: Este nuevo escenario planteado con la llegada de la nueva administración no establecerá diferencias por el lugar geográfico donde estén instaladas. Las posibilidades de éxito estarán referidas a la capacidad de adaptación de las nuevas demandas que serán sometidas. A no dudar que la Industria de Almirante Brown podrá como en otras coyunturas superar los obstáculos que se planteen, poniendo de manifiesto su capacidad de innovación y desarrollo para instalarse con éxito tanto en el ámbito local como también en el mercado exterior.

Dentro del distrito se encuentra la Universidad Nacional Guillermo Brown. ¿Qué tipo de relación tiene la UIAB con la casa de estudios y de qué forma cree que favorecerá a la Industria?

MR: En la UIAB estamos convencidos que para que sea posible un desarrollo industrial sostenido dentro del distrito será indispensable que la educación y la formación profesional de nuestros jóvenes esté contenida dentro de los ámbitos académicos que aseguren el umbral de calidad que la industria actual, cada vez más competitiva, exige para asegurar el éxito en su inserción laboral.

La UIAB y la Universidad Guillermo Brown deberán transitar indisolublemente unidas el camino en búsqueda del desarrollo industrial. Contar en nuestro distrito con la Universidad Nacional Guillermo Brown representa una invaluable ventaja competitiva en la formulación de carreras afines a las necesidades que demandan los nuevos desafíos de la industria. En conjunto desarrollamos convenios de pasantías para nuestros estudiantes que nutren las permanentes necesidades de las empresas del sector industrial.

Desde la UIAB apoyamos firmemente la educación pública, gratuita y de calidad para garantizar la igualdad de oportunidades para nuestros jóvenes. Entendemos estos esfuerzos como una inversión a futuro que va en la búsqueda del fortalecimiento de nuestra sociedad, volviéndola más justa, inclusiva y sustentable.