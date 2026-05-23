Donald Trump aseguró que se debaten los detalles finales del acuerdo con Irán: "Se abrirá el Estrecho de Ormuz" + Agregar ámbito en









El presidente publicó en Truth Social que el entendimiento con Teherán está prácticamente cerrado y que la reapertura de la vía marítima clave para el comercio mundial de petróleo forma parte de los puntos acordados. Rubio anticipó un anuncio para este mismo fin de semana.

EEUU anunció avances del acuerdo e, incluso, afirmaron que podría firmarse este fin de semana. Imagen generada con IA

Donald Trump aseguró este sábado que Estados Unidos e Irán se encuentran "debatiendo los aspectos y detalles finales" de un acuerdo de paz que será anunciado "próximamente". El mensaje, publicado en Truth Social, fue el más concreto desde el inicio del conflicto: "Se ha negociado un acuerdo, pendiente de su finalización", escribió el mandatario, para luego agregar la frase que sacudió los mercados globales: "Además de muchos otros elementos del acuerdo, se abrirá el Estrecho de Ormuz".

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La declaración de Trump llegó respaldada por semanas de negociaciones multilaterales en las que participaron Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Qatar, Pakistán, Turquía, Egipto, Jordania y Baréin. El secretario de Estado, Marco Rubio, acompañó el anuncio desde Nueva Delhi: "Existe la posibilidad de que, ya sea más tarde hoy, mañana o dentro de un par de días, tengamos algo que anunciar", dijo a periodistas, y expresó su esperanza de recibir "buenas noticias".

El portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Esmaeil Baqaei, confirmó que las partes trabajan sobre un memorando de entendimiento de 14 cláusulas. Reconoció que las posiciones se aproximaron en los últimos días, aunque señaló que los detalles del acuerdo definitivo podrían resolverse recién en un plazo de entre 30 y 60 días. "No significa necesariamente que Irán y Estados Unidos lleguen a un acuerdo sobre los temas de fondo", aclaró.

Trump también canceló su viaje a las Bahamas para asistir a la boda de su hijo Donald Trump Jr. con Bettina Anderson, argumentando que "resultaba importante quedarse en Washington, en la Casa Blanca, durante este período tan importante". El gesto subrayó la dimensión histórica que el propio presidente asigna a las negociaciones en curso.

Irán marca sus límites: el nuclear fuera del acuerdo y Ormuz como soberanía propia Pese al tono optimista de Washington, Teherán precisó sus condiciones con claridad. El portavoz Baqaei sostuvo que el Estrecho de Ormuz "no tiene nada que ver con Estados Unidos" y que su control debe definirse entre Irán y Omán como estados ribereños. Además, dejó en claro que el programa nuclear no forma parte del acuerdo actual y que se tratará en negociaciones futuras por separado.

El presidente del Parlamento iraní y principal negociador, Mohammad Bagher Ghalibaf, advirtió además que las fuerzas armadas del país se reconstruyeron durante el alto el fuego y que cualquier reanudación de los ataques por parte de Trump "sin duda será más devastadora y amarga para Estados Unidos que el primer día del conflicto". Qatar, por su parte, ya había advertido a Teherán que la libre navegación por Ormuz es "innegociable" y que mantener el bloqueo "solo agravará la crisis".