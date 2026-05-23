$LIBRA: una nueva pericia oficial reforzó la hipótesis de un acuerdo millonario para promocionar la cripto

Informe oficial confirma que Novelli, el empresario amigo de Milei, escribió y borró la nota en su celular con el texto sobre el acuerdo de 5 millones de dólares por el apoyo del presidente al lanzamiento del token

Una nueva pericia incorporada a la causa por el escándalo de la criptomoneda $LIBRA volvió a poner bajo la lupa la relación entre el presidente Javier Milei y los impulsores del proyecto. El informe técnico determinó que el empresario Mauricio Novelli manipuló desde su celular un texto en el que se describía un supuesto acuerdo por u$s5 millones vinculado a la promoción del activo digital.

La conclusión surge de un análisis realizado por especialistas de la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP), a pedido del fiscal Eduardo Taiano. Según el documento judicial, el contenido hallado en el teléfono de Novelli “estuvo presente en la aplicación Apple Notes” y hubo interacción directa del usuario con ese archivo, ya sea mediante “apertura, edición o modificación”.

“ Si bien no es posible acreditar su envío a terceros por las aplicaciones examinadas, se confirma que el contenido textual estuvo presente en la aplicación Apple Notes del dispositivo y que el usuario interactuó con dicha nota -mediante apertura, edición o modificación- en los momentos registrados” , dice el informe que ya está en la causa. Es decir que Novelli escribió en notes y borró, explicaron las fuentes consultadas.

El texto había sido recuperado previamente durante el peritaje del celular del empresario, señalado como uno de los nexos entre el creador de $LIBRA, Hayden Davis, y el entorno presidencial. La nota digital estaba fechada el 11 de febrero de 2025, apenas tres días antes del lanzamiento de la criptomoneda.

En ese borrador aparecía detallado un supuesto esquema de pagos por u$s5 millones. El documento comenzaba con la frase: “Hola amigos, este es el acuerdo final discutido con H.”.

Los desembolsos

“ u$s1.5 M de tokens líquidos o cash como adelanto”; otros “ u$s1.5 M” a cambio de que Milei anunciara en redes sociales que Hayden Davis era su asesor; y finalmente “u$s2M” vinculados a la firma de un contrato de asesoramiento en blockchain e inteligencia artificial.

La nota estaba en inglés y la traducción es la siguiente: “Hola amigos, este es el acuerdo final discutido con H. u$s1.5M de tokens líquidos o cash como adelanto. u$s1.5 M de tokens líquidos o cash = Milei anuncia en Twitter como su asesor a Hayden Davis/Kelsier/la familia Davis . u$s2M en tokens o cash = contrato firmado en persona con Milei para asesoramiento en blockchain/IA para el gobierno argentino y/o para Javier Milei y revisión con Javier y Karina”.

hayden davis javier milei casa rosada.jpg La pericia reveló una nota en la que se detalla que había “ u$s1.5 M” a cambio de que Milei anunciara en redes sociales que Hayden Davis era su asesor.

Los peritos explicaron que la imagen no habría sido una captura enviada por terceros, sino un archivo generado automáticamente por el propio sistema operativo mientras la aplicación de notas estaba abierta en primer plano. “Las imágenes son generadas automáticamente por el sistema producto de la interacción del usuario con la aplicación de Notas”, señalaron los expertos en su informe.

La investigación también intenta reconstruir los movimientos financieros alrededor del lanzamiento de $LIBRA. Según la causa, parte de los fondos movidos por Hayden Davis terminaron en billeteras virtuales vinculadas a Novelli y a Manuel Terrones Godoy, otro de los nombres que aparece apuntado en el expediente.

Otro de los puntos bajo análisis es el intercambio de comunicaciones registrado en los días previos y posteriores al lanzamiento de la criptomoneda.

Otras pericias

Peritajes previos revelados en febrero pasado ya habían detectado contactos frecuentes entre Novelli y el presidente Milei, además de comunicaciones con Karina Milei y el asesor Santiago Caputo. También se habían detectado mensajes borrados.

El documento anterior precisa que se detectaron “eventos compatibles con borrado de contenido”, aunque aclara que la posibilidad de recuperación depende del tipo de dispositivo y del tiempo transcurrido.

“En particular, hay conversaciones que, si bien en parte fueron recuperadas, contienen mensajes que están borrados. Esto resulta de que hay varias conversaciones en las que aparece el símbolo de “papelera” o el de “eliminado”, consigna el informe. Los querellantes ya han pedido indagatorias, entre ellos del propio Milei y su hermana.

En la presentación del querellante Martín Romeo, Novelli aparece como uno de los principales organizadores y ejecutores del esquema, con un rol central en casi todas las etapas de la maniobra descripta.