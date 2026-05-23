Exportaciones: el Gobierno recorta devolución de impuestos a las empresas pese al récord de ventas al exterior

En el primer cuatrimestre del año alcanza al 50% para el caso del IVA y de 25% para los reintegros. A pesar de ello, las ventas al exterior están en niveles récord.

Cuando se le consulta al canciller Pablo Quirno sobre los recortes que el Gobierno aplica a los reintegros a las exportaciones , admite que hay restricciones presupuestarias que impiden devolverle a las empresas impuestos que se pagan a lo largo de la cadena de valor.

No es un reclamo nuevo. Las alarmas de los exportadores se encendieron a fines de 2025 cuando vieron que las devoluciones iban cayendo de manera alarmante, hasta que en febrero no recibieron nada. Ni por reintegros ni por IVA.

De acuerdo con estimaciones propias, en el primer cuatrimestre del año las devoluciones de impuestos cayeron un 25% en términos reales , mientras que las de IVA bajaron un 50% . Entre enero y abril las primeras sumaron $191.000 millones , mientras que las segundas totalizaron $163.000 millones .

Parece una contradicción que la política del gobierno sea impulsar las exportaciones, pero que someta a la estricta disciplina fiscal una política que trata de evitar que los impuestos sumen al precio final de los bienes que se venden al exterior.

En el caso del IVA se trata de créditos que las empresas no pueden tomarse con los compradores de otros países. Es decir, van pagando el tributo durante el proceso de producción, pero cuando venden no le pueden cobrar a su cliente.

En el caso de los reintegros se trata de un beneficio que tiene cada sector en función de la extensión de la cadena de valor. Cuanto más larga, más impuestos de diferente orden acumulan en cada etapa, entre ellos Ingresos Brutos. En el caso del aceite de soja, por ejemplo, esencialmente hay un solo paso: del productor a la empresa aceitera. En los textiles, las cadenas suelen tener entre cinco y siete pasos.

En la Cámara de Exportadores de la República Argentina (CERA) ya tomaron nota. El malestar es notorio, aunque tienen la misma respuesta que obtienen todos los empresarios que van a pedir algo al gobierno: que están al tanto y que se va a ir resolviendo. El nivel de pagos a las empresas exportadoras en términos nominales es similar al que había en 2025, pero con una inflación que en abril fue del 32,4% interanual.

A pesar de todo: exportaciones récord

La balanza comercial de abril alcanzó un nuevo récord al marcar un superávit de u$s2.711 millones y encadenar el vigésimo noveno mes consecutivo en terreno positivo, como resultado de un aumento histórico en las exportaciones y una caída en las importaciones.

El intercambio total —que suma exportaciones e importaciones— alcanzó los u$s15.118 millones, con un incremento de 15,1% contra abril de 2025.

En ese sentido, las exportaciones totalizaron u$s8.914 millones, registrando una suba de 33,6% interanual. Este ascenso se dio como consecuencia de un alza de 20,6% en las cantidades exportadas y de 10,8% en los precios.

Empujadas por el campo, la energía y la minería, algunos analistas esperan que este año las ventas al exterior de la Argentina alcancen un récord de u$s100.000 millones.