La controvertida situación en IVA de la venta de entradas para los partidos de fútbol

Pero sucede también que otras entidades deportivas, solicitan la exención en el Impuesto a las Ganancias en virtud de ambos incisos del artículo 20 mencionado ut supra, en virtud de la doble previsión normativa cuando se incorporó el mencionado inciso m) a través de la Ley 12.965.

2| Discusión en torno al IVA

El tratamiento tributario en Ganancias se vincula con la ley del IVA y resulta necesario resaltar que en dicho impuesto la gravabilidad de los ingresos por las entradas a los partidos de fútbol profesional sigue generando controversia.

En particular, el Club Huracán ha recurrido la determinación en el Impuesto al Valor Agregado efectuada por la AFIP ante el Tribunal Fiscal de la Nación quien ha emitido sentencia recientemente, también ha iniciado una acción declarativa federal; los resultados han sido divergentes.

Por un lado, en el marco de la acción declarativa, el Juzgado de Primera instancia interpretó que la aplicación de la exención genérica reconocida a la accionante en el art. 1°, ap. 4, inc. m), de la Ley 12.965 no resulta cercenada por el artículo agregado a continuación del art. 7 de la Ley del IVA, que establece que no serán de aplicación las exenciones establecidas en leyes nacionales (generales, especiales o estatutarias), decretos o cualquier otra norma de inferior jerarquía, que incluya taxativa o genéricamente al IVA.

Ello, a la luz de los párrafos introducidos en este último artículo por la Ley 25.920, que dejan a salvo de la limitación antedicha a las exenciones vigentes a la fecha de su entrada en vigencia (el 9/09/2004), como es el caso de la Ley 12.965. En ese sentido, consideró los debates parlamentarios habidos al tiempo de la sanción de las Leyes 25.920 y 12.965, así como la doctrina sentada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en los precedentes: “Club 20 de Febrero c/Estado Nacional y/o AFIP”, del 26/09/2006 (Fallos: 329:4007), y “Asociación Mutual Sancor c/AFIP - DGI”, del 14/04/2015. De allí que concluyó que la entidad deportiva se encuentra exenta de tributar el Impuesto al Valor Agregado por la actividad que realiza; es decir, se trata de un sujeto exento.

Apelado el pronunciamiento por el Fisco Nacional, la Cámara rechazó la acción por entender que la vía procesal no era procedente, sin emitir pronunciamiento sobre el fondo de la cuestión.

El Tribunal Fiscal de la Nación, en su sentencia del 1 de junio de 2022, en virtud del artículo 185 de la ley de rito, no se expide respecto de los planteos constitucionales. Reseña la normativa involucrada y concluye que la Ley 12.965 fue sustituida en el año 1973 por la Ley 20.628 del Impuesto a las Ganancias, habiéndose modificado el inciso m) del art. 19 acotando la exención y concluye que la aplicación en el IVA de la exención amplia a estas entidades que introdujo la Ley 12.965 en la Ley de Impuesto a los Réditos, a partir de la sustitución de la Ley 20.628 queda eliminada.

No obstante, entiendo que es preciso recordar que la Ley 20628 al ser exclusivamente de Ganancias no puede derogar otra ley que exime a sujetos de todo impuesto nacional

3| Opinión del TFN

Así las cosas el Tribunal Fiscal, consideró que la Ley 12.965/47 no se encontraba vigente al momento de la entrada en vigencia de la Ley 25.920. Aclara además, que con posterioridad, se incorporó de manera específica una exención aplicable exclusivamente a los ingresos obtenidos por el acceso a los espectáculos de carácter deportivo amateur. Confirma el ajuste y reencuadra la multa.

Por lo tanto, queda planteado el interrogante respecto de si efectivamente está derogada la mencionada ley, puesto que, por ejemplo, en un hecho relevante, la Procuración del Tesoro de la Nación a través del Dictamen N° 46 del 15 de marzo de 2002, concluyó que las disposiciones de las leyes específicas prevalecen sobre las generales de la ley del gravamen.

Pero fundamentalmente, la Ley 25.920 es la que da vigencia, según un importante sector de la doctrina, a las leyes especiales anteriores , debido a que esta norma rige hacia el futuro, y como prueba de ello, se eliminó del proyecto original la aclaración “presentes o futuras”.