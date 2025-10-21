SEGURIDAD SOCIAL







Esta sección se aboca en cada edición a brindar una síntesis de la normativa más relevante vinculada a la Seguridad Social, dictada por los organismos competentes o sancionados por el Congreso nacional

OBRAS SOCIALES

Plataforma digital Solución Integral de Gestión de Medicamentos de Alto Costo (SIGMAC) La Superintendencia de Servicios de Salud, mediante la Resolución 1800/25 (B.O. 13/10/25), puso en marcha la plataforma digital denominada Solución Integral de Gestión de Medicamentos de Alto Costo (SIGMAC) como sistema oficial para la administración, monitoreo, validación y trazabilidad de los programas institucionales vinculados a la cobertura de medicamentos de alto costo.

Será obligatoria en todos los programas presentes y futuros relacionados con la provisión de medicamentos de alto costo, independientemente de que dichos programas sean de adhesión voluntaria u obligatoria para los agentes del seguro de salud, y de que su financiamiento tenga carácter presupuestario o extrapresupuestario.

Alcanza a los agentes inscriptos en el Registro Nacional de Agentes del Seguro de Salud (RNAS), los laboratorios proveedores y las empresas logísticas intervinientes, conforme los lineamientos operativos que se establezcan.

Se faculta a la Gerencia de Administración para dictar las normas complementarias, instructivos y protocolos necesarios para la implementación operativa de la plataforma digital.

