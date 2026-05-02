Axel Kicillof anunció un refuerzo en la entrega de medicamentos en la provincia de Buenos Aires

El gobierno provincial amplió el alcance del programa Medicamentos Bonaerenses, que cubre 45 de los 74 fármacos destinados a cobertura pública exclusiva. A esto se suman otros 91 medicamentos distribuidos mediante distintas políticas sanitarias, con una inversión total de $24.500 millones.

La medida fue presentada durante una recorrida por la ciudad de La Plata junto al ministro de Salud, Nicolás Kreplak.

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof , anunció un refuerzo en la entrega de medicamentos en los 135 municipios de la provincia de Buenos Aires y lanzó duras críticas al Gobierno por el recorte en políticas sanitarias. En ese sentido, sostuvo que “es criminal que corte los medicamentos para las enfermedades más comunes”.

La medida fue presentada durante una recorrida por la ciudad de La Plata junto al ministro de Salud, Nicolás Kreplak , donde visitaron el Hospital Rossi y el depósito central ubicado en el Hospital Interzonal “Dr. Alejandro Korn” , desde donde se distribuyen insumos a todo el territorio bonaerense.

Desde la Provincia explicaron que el refuerzo busca garantizar el acceso a tratamientos esenciales tras el desfinanciamiento del programa nacional Programa Remediar , cuyo vademécum —según denunciaron— pasó de más de 100 medicamentos a una proyección de apenas tres, con una caída del 55% en las unidades distribuidas respecto de 2023.

En ese contexto, el gobierno provincial amplió el alcance del programa Medicamentos Bonaerenses , que cubre 45 de los 74 fármacos destinados a personas con cobertura pública exclusiva. A esto se suman otros 91 medicamentos distribuidos mediante distintas políticas sanitarias, con una inversión total de $24.500 millones .

El gobierno provincial amplió el alcance del programa Medicamentos Bonaerenses, que cubre 45 de los 74 fármacos destinados a personas con cobertura pública exclusiva.

Durante la recorrida, Kicillof fue contundente con la gestión libertaria, al señalar que "crearon una crisis sin precedentes en nuestro sistema de salud": "Después de desregular los precios, avanzaron con un ajuste cruel para vaciar el programa Remediar y dejar sin asistencia a más de 20 millones de personas”.

Por su parte, Kreplak sostuvo que el recorte impactó de lleno en el sistema sanitario: “Mientras el Estado nacional nos redujo un 62% las transferencias vinculadas a insumos y medicamentos, desde la Provincia redoblamos los esfuerzos para garantizar el acceso a los fármacos esenciales”.

Axel Kicillof recibió a las centrales sindicales y autoridades laborales provinciales en rechazo a la reforma laboral

El gobernador Axel Kicillof y el ministro de Trabajo Walter Correa recibieron este lunes a dirigentes de las tres centrales sindicales en la Casa de Gobierno de la provincia de Buenos Aires, en el marco de la reciente resolución judicial que volvió a habilitar la reforma laboral impulsada por el presidente Javier Milei.

El encuentro, que se desarrolló en el Salón de Acuerdos, tuvo como objetivo analizar la pérdida de competencias de los ministerios de Trabajo frente a la Ley Nacional Nº 27.802, y coordinar una respuesta conjunta entre provincias y organizaciones gremiales.

La jornada contó con la participación de referentes como Hugo “Cachorro” Godoy (CTA Autónoma), Hugo Yasky (CTA de los Trabajadores), Octavio Argüello (CGT), Héctor Daer (FATSA), Roberto Baradel (CTA bonaerense) y Oscar de Isasi (CTA Autónoma bonaerense). También participaron autoridades laborales de distintas provincias, entre ellas Sonia Castiglione (Tierra del Fuego), Marcelo Pedehontaá (La Pampa), Myriam Espinosa (La Rioja), Julia Comán (Santiago del Estero) y Julio Valdez (Formosa).