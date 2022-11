El atentado a Cristina Kirchner, cómplices y aves negras

El mito del eterno del fracaso

Apelan a los sentimientos con frases: “la gente tiene hambre”, pero en realidad, las familias no les interesan un rábano. Son los mismos que prometieron y ayudaron a los creadores de Disneylandia, a meternos en el “tren fantasma”. Voz de los que saquearon y ayudaron a multiplicar la deuda pública 50 veces en 43 años, naturalizaron la mentira, el espionaje para fines personales y tantas salvajadas. Pusieron de moda la violencia de lenguaje y ya no hay límites: días atrás la presidenta del PRO le dijo a un funcionario de Horacio Rodríguez Larreta: “La próxima te rompo la cara” (Infobae, 01-11-2022).

Violencia verbal y simbólica, con adláteres financiando una banda de descerebrados que llevaban guillotinas y bolsas mortuorias a Plaza de Mayo. Por último, financiaron una agrupación, que efectúo un atentado malogrado que pudo generar una guerra civil (Pagina 12, 06-11-2022). Otros terraplanistas hicieron campañas anti vacunas y consiguieron que mucha gente muriera por no vacunarse.

Los más grandes conocemos “La patria contratista”, eran los empresarios que amasaron y siguen acumulando fortunas haciendo negocios con el Estado (Tiempo Nuevo, Bernardo Neustadt, YouTube), otras eran las violentas de los setenta, que se pasaron de bando: “Bullrich: de montonera a gendarme Pro” (Noticias.perfil.com 07/09/2017)Durante 2018 no dudaron en avergonzar al empresario Paolo Rocca mandándolo varias veces a Comodoro Py: “los 7 indicios que consideró Claudio Bonadío para procesarlo” (Infobae, 28 de noviembre de 2018). Vimos el video donde durante el gobierno de Heidi, proponían en el Banco de la Provincia de Buenos Aires formar una Gestapo anti sindical (perfil.com, 06/11/2022)Pero con eso y todo, la verdad es que somos un país maravilloso. Nos duele cuando una parte de nuestra ciudadanía, que no conoce la historia, los actores, ni los recursos del país, repite los rosarios soporíferos de los guionistas de la comparsa.

Argentina y argentinos

Un país de dos millones ochocientos mil kilómetros cuadrados, lejos de los lugares potenciales actuales de guerra nuclear, con libertad de culto, ochenta por ciento de su suelo es cultivable, unas cosechas que se multiplican año a año, segunda reserva de agua potable, en poco tiempo auto suficiente y exportador de energía, minería, litio, país semi industrializado, disfruta de cuatro estaciones marcadas, gran variedad de climas, puede levantar hasta dos cosechas en un año. Los argentinos de a pie nos saludamos con un beso en la mejilla, nos juntamos a comer asado, a escuchar tango, y hasta la pandemia, compartíamos el mate en rueda. Ni hablar de los excelentes recursos humanos.

Nuestros profesionales hoy, brillan en todo el planeta, cinco científicos Premio Nobel, médicos se jugaron la vida en pandemia, los maestros rurales son un ejemplo de compromiso sin recursos.

Conocidos en el mundo: San Martin, Belgrano, Juan Bautista Alberdi, Florentino Ameghino, Perón, Evita, el Che Guevara, Gardel, Rene Favaloro, Raúl Mattera, Borges, Cortázar, Roberto Arlt, Quinquela Martin, Piazzola, Atahualpa Yupanqui, Alfonsina Storni, María Elena Walsh, Mercedes Sosa, Quino, Gustavo Santaolalla, Norma Aleandro, Héctor Alterio, Ricardo Darin, Maradona, Messi, el Papa Francisco, por mencionar algunos.

Mala junta

La fusión de la ideología neoliberal con la política iracunda ofrece hoy un tipo de divulgación amañada y totalitaria, es la expresión misma de la política que está en movimiento, como una voluntad de asedio a lo nacional y popular. Tratan de crear la cohesión y el entusiasmo entre los enojados. Es una guerra para sublevar un nuevo tipo de soldados, como los cuatro procesados de Revolución Federal. Los medios apelaron a la credulidad ingenua y el maniqueísmo sentimental. Las acciones de guillotinas, bolsas mortuorias y horcas beben mucho de las fuentes de la historia de los años treinta en Europa. Hasta hay conjuntos musicales que piden volver a 1936 en España, aludiendo al golpe de Estado contra la Republica que dio lugar a la guerra civil española. Allí un Diputado argentino, bailó con música de los Meconios en el mismo escenario. El mundo conoce como terminó esa maquinaria gigantesca que dominó Europa hasta 1945.

Una gran parte de la técnica y de los procedimientos de esos falsos “loquitos sueltos” (dijeron ellos: “y repetimos lo mismo que reitera la televisión todo el día), o sea, devienen del clima de delirio y odio que les inocularon.

Hay comunicadores que cuidaron sus trabajos, otros hoy son ricos, predicando un anti peronismo fanático. En 2018 (Julio Blank), un periodista serio declaro: “Hicimos periodismo de guerra. Perdimos la capacidad de los tonos, la resignamos o no nos salió mantener el tono en determinado momento, sobre todo en los últimos años.”

Sin embargo, parecía una formula destinada a destruir a la vicepresidenta y todo el entorno peronista. Los pseudo periodistas corrompieron la concepción de la información y la comunicación con frases repetidas como: “se robaron todo”, “se robaron 2 PBI”, o anunciaron con anticipación-en una mesa nocturna-a quien iban a imputar o procesar en Comodoro Py, los canales reprodujeron una excavadora buscando tesoros imaginarios escondidos en el desierto del sur, nuevamente Paolo Rocca bajando de su automóvil para declarar en tribunales, mostraron como rompieron las paredes del departamento de CFK, expusieron en cámaras al ex vice presidente Boudou detenido en pijama con esposas, dijeron recibir cintas mientras corrían por Palermo. Aquel oficialismo corrompió periodistas que aun hoy mantienen blindado a sus aliados.

Sería preciso hacer historia de las sucesivas mentiras que durante tantos años se hicieron con fines de difusión, porque: “El hombre moderno está asombrosamente dispuesto a creer” dijo Mussolini.

Crónica de un atentado anunciado

Un desenfreno permanente con imprecaciones, amenazas, predicciones inconsistentes, a veces eran tan descabelladas que no podían ser admitidas por toda la ciudadanía; pero era obvio que, en algunos grupos, toda esa exaltación llegaría a un punto que les haría actuar sin reflexionar.

En algún momento, la comunicación dejo de estar ligada a una progresión táctica política, para convertirse en una táctica en sí misma, una industria específica con sus códigos. Fue y es, una verdadera artillería psíquica en la que se emplea todo lo que tenga valor de persecución, y en la que finalmente con tal que el mensaje cause efecto, la verdad, dejó de ser un tema central.

Un proyecto siniestro

Los ideólogos de 2015 habían comprendido que la condensación de una parte de la ciudadanía indocumentada compraría la construcción, luego les vendieron a las corporaciones inmensas posibilidades y las convencieron. “En su gran mayoría el pueblo se encuentra en una disposición de ánimo y un espíritu…, que sus opiniones y sus actos son determinados mucho más por la impresión producida en los sentidos que por la pura reflexión” (Hitler).

Esta es la cognición, el predominio de la imagen frente a la explicación, que va desde los sensiblemente brutal a lo racional. Han echado mano de todos los temas aprovechables, a los cuales una mínima coincidencia con sus intenciones del momento fuera útil. La prensa, los comunicadores, los ecolobistas, políticos afines repitieron lo mismo sin cesar, veinticuatro por siete (nado sincronizado que le dicen ahora).

Es innegable que tanto la situación actual de la economía de los argentinos, luego de la crisis financiera sin precedentes del gobierno Macrista contribuyeron y contribuyen hasta hoy al enfado. Lo que paso en Recoleta exterioriza muchas cosas, pero explica la influencia que ejercieron sobre una juventud no cultivada. Para que la manija constante haya podido calar tan hondo a pesar de las contradicciones y excesos, hay que decir que su acción se centró en el inconsciente, en la zona de las pasiones y hábitos irracionales, es allí donde encontraron asidero.

Los reflejos condicionados de Pavlov

Pongamos al peronismo (el terrón de azúcar) delante de un anti peronista visceral y segregara saliva como el perro de Pavlov. Ahora asociemos a (CFK) con el peronismo y hagámoslo permanentemente. Cristina Fernández de Kirchner se convirtió en el “agente condicional” (el timbre). El agente condicional (CFK) tiende a perder su valor tanto como el “agente condicional simple” (el peronismo) si no se los asocia una y otra vez, es decir, si no se repite a intervalos, la experiencia primitiva. Ahora solo limitándose a hacer sonar el timbre (CFK) sin mostrar el terrón de azúcar (el peronismo), el perro de Pavlov segregará saliva.

Recuerde el relato de “los últimos 70 años”-aludiendo al peronismo- y “la sociedad más fracasada del mundo”-según el presidente más fracasado de la democracia-Apuntan al peronismo, no a Cristina. Como dijo Néstor Kirchner: “nos dicen kirchneristas para bajarnos el precio”. Luego el ex presidente que no puede callar cuando se relaja en su biosfera, se sincericida y remata: “fuimos los primeros con Perón y Evita y vamos a ser los primeros que terminemos con el populismo”. No ha leído mucho, y en su entorno no tiene suficiente ayuda. El populismo existía cuando Perón aún no había nacido (1874 “la intelectualidad naródnik”, los populistas rusos de la segunda mitad del siglo XIX y los populistas estadounidenses de las últimas dos décadas de ese mismo siglo).

Cómplices y aves negras

Algunos directivos de clubes y empresarios aportaron contactos con una parte del poder judicial. “La designación como integrante del Consejo de la Magistratura de una persona que representa los intereses y negocios de Daniel Angelici y el juego es una violación a la república, y al modelo de justicia que se pretende llevar como bandera” (Elisa Carrió, 15/09/2022) Es poco, intentaron el nombramiento de dos jueces probablemente carpeteables para la Suprema Corte. A propósito, todos los juicios de cualquier parte son remitidos a la aspiradora de Comodoro Py.

Espionaje mafioso

Los adictos al espionaje contribuyeron con sus sistemas y métodos, es decir: todos los archivos de carpetas incriminatorias de jueces, políticos oficialistas y de la oposición, empresarios, sindicalistas y familiares; que-de mínima-temen ser chantajeados. Utilizaron todo esto sin recato, con el más completo desprecio por los seres humanos. Elisa Carrió, denunció al aire del programa de Mirtha Legrand haber sido víctima de espionaje ilegal durante el Gobierno de Macri. Insiste públicamente con que fue víctima de maniobras por parte de personas de su propio gobierno.

Antes había apuntado a la entonces ministra de Seguridad y actual presidenta del PRO, Patricia Bullrich, por cambios en su custodia con el supuesto fin de espiarla. Pero ahora apuntó a la cúpula de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) del macrismo, integrada por Arribas y Silvia Majdalani, y también señaló al ex canciller Jorge Faurie (Perfil.com 19/10/2022). El libro “Hermano”, del periodista Santiago O´Donnell, afirma Mariano Macri que su familia incurrió en maniobras de espionaje ilegal y que Macri hizo de esa actividad un hábito. Nancy Pazos imputó con dureza a Mauricio Macri y el macrismo, al que acusó de ser “maltratador”. “Cuando Macri mandó a espiar a mis hijos fue mi límite, y queda clarísimo que no eran cuentapropistas”, reveló la periodista y ex esposa del diputado PRO Diego Santilli. Curiosamente su ex esposo hizo mutis por el foro.

¡Ánimo, ser argentino es un honor!

Somos bienvenidos en todas partes del mundo. En las universidades más prestigiosas, en los congresos mundiales, en las corporaciones internacionales.

No se engañe ni se sienta mal, todos tenemos una posición política. Y todos tenemos basura en nuestros mismos espacios. Sin embargo, esto no es incompatible con la objetividad en el análisis. Participemos en debates, después de leer libros de los dos lados de la biblioteca. Podemos hacer que las cosas que están mal cambien y las que están bien se afiancen.

(*) Profesor de Posgrado UBA y Maestrías en universidades privadas. Máster en Política Económica Internacional, Doctor en Ciencia Política, autor de 6 libros.