Cómo actuar ante los berrinches de los niños

¿Qué son los berrinches?

Los “berrinches” son pedidos que los niños hacen de manera insistente y poco clara. Por lo general, los niños piden algo que los adultos no escuchamos, no prestamos atención o no decodificamos de manera correcta y el niño, ante la frustración que le genera la incomprensión, hace un llamado de atención pidiendo otra cosa, ya no la que originalmente necesitaba.