Crecimiento escaso y errático por 40 años

Estas dificultades siguen vigentes en 2020. El retroceso productivo argentino en el escenario internacional fue notable ya que, por ejemplo, dejamos de significar el 1,33 % del PBI mundial en 1980, para disminuir al 0,61%. El desafío que hoy enfrentamos sigue siendo cómo aumentar las inversiones, para hacer posible la expansión de la producción, las exportaciones y el empleo, es decir, construir un escenario económico expansivo. Hace años que no crece el PBI y mucho menos el PBI por habitante, la industria se achicó y muchos de los sectores productivos se sumergieron en el estancamiento y el atraso tecnológico por falta de nuevas inversiones que impulsó la descapitalización de los activos productivos. Nuestro escaso crecimiento económico agravó el serio problema laboral que se ha agudizado aún más durante este siglo XXI, ya que nuestro sistema educativo no tiene la fortaleza necesaria para capacitar a las nuevas generaciones para poder insertarse en un nuevo mundo laboral caracterizado por rápidos avances tecnológicos. Nuestros altos índices de pobreza reflejan en este año 2020 el grave hecho que en las nuevas generaciones son cada vez más quienes son laboral y socialmente excluidos, ya que nuestro sistema educativo profundiza la desigualdad. Nuestra acumulación de capital humano es hoy insuficiente para sostener un crecimiento económico no sólo prolongado, sino también equitativo, en un mundo crecientemente competitivo impulsado por los grandes avances de importantes naciones asiáticas. Desde 1983 hasta 2019 han pasado por la Casa Rosada siete presidentes que se desempeñaron en nueve períodos mayores que un año. Es ilustrativo observar cuál ha sido la dispar evolución en el nivel de actividad económica en cada caso, expresado en el PBI por habitante; también prestaremos atención a la evolución de las inversiones productivas durante sus mandatos.