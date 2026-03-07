Derechos laborales del siglo XXI: por qué la hidratación debería ser parte de la legislación laboral

En un contexto de cambio climático, envejecimiento de la fuerza laboral y mayor exigencia en los entornos productivos, la hidratación comienza a perfilarse como un componente clave del derecho a la salud en el trabajo.

Diversos estudios advierten que incluso una deshidratación leve puede afectar la concentración, el rendimiento y la seguridad laboral, especialmente en tareas de alta exigencia física o técnica.

En las últimas décadas, el mundo del trabajo ha avanzado de manera significativa en la incorporación de derechos que protegen la salud y la dignidad de las personas . Las licencias por maternidad y paternidad , los espacios de lactancia , las pausas obligatorias , la regulación de la jornada y el reconocimiento del derecho al descanso son hoy conquistas ampliamente aceptadas. Sin embargo, existe un aspecto esencial para el bienestar y la productividad que aún no ha sido plenamente abordado como derecho laboral: la hidratación adecuada durante la jornada de trabajo .

Si el siglo XX consolidó el derecho al descanso y el siglo XXI comenzó a incorporar con mayor fuerza la perspectiva de género y ambiental —a través de marcos como la Ley Micaela o la Ley Yolanda —, es tiempo de reconocer que el acceso a agua segura y la promoción activa de la hidratación deben formar parte de la agenda laboral contemporánea. La primera incorporó la capacitación obligatoria en género para quienes integran los tres poderes del Estado; la segunda, la formación ambiental para la función pública . Ambas parten de una premisa simple pero poderosa: la salud social requiere políticas preventivas y formación sistemática . La hidratación, en el ámbito laboral, debería seguir ese mismo camino.

La evidencia científica es clara: incluso una deshidratación leve —del 1% o 2% del peso corporal— puede afectar la concentración, la memoria de trabajo, el tiempo de reacción y el estado de ánimo . En trabajos que demandan precisión técnica, conducción de vehículos, operación de maquinaria o toma de decisiones críticas , esto no es un detalle menor. La falta de hidratación adecuada se traduce en mayor fatiga, errores operativos, accidentes y, a largo plazo, en problemas renales, cardiovasculares y metabólicos .

Desde la perspectiva empresarial, los impactos son igualmente concretos. La deshidratación incrementa el ausentismo, reduce la productividad y aumenta los costos asociados a la rotación y a la siniestralidad laboral . En sectores como la construcción, la industria manufacturera, el agro o la logística —especialmente bajo condiciones de calor— la hidratación no es solo una cuestión de bienestar, sino de seguridad operativa . Diversos estudios internacionales muestran que pausas programadas para hidratación y acceso irrestricto a agua segura reducen significativamente los incidentes y mejoran el rendimiento .

Algunos países han comenzado a avanzar en esta dirección. En Estados Unidos , la agencia Occupational Safety and Health Administration (OSHA) establece lineamientos específicos para la provisión de agua potable en el trabajo y recomienda descansos e hidratación frecuente en ambientes calurosos . En Europa , la European Agency for Safety and Health at Work ha desarrollado guías para prevenir el estrés térmico y proteger a los trabajadores frente a olas de calor cada vez más frecuentes . En América Latina , algunos convenios colectivos han comenzado a incorporar cláusulas vinculadas al acceso a agua segura en actividades rurales o de alta exposición térmica, aunque todavía de manera fragmentaria.

La tendencia climática refuerza la urgencia de este debate. El aumento de las temperaturas medias, la mayor frecuencia de olas de calor y la urbanización intensiva generan entornos laborales más exigentes desde el punto de vista térmico. El cambio climático no es una abstracción ambiental: es una variable concreta que afecta la fisiología de millones de trabajadores. A ello se suma el envejecimiento poblacional. Las personas mayores presentan menor percepción de la sed y mayor vulnerabilidad a los efectos de la deshidratación. En una fuerza laboral que envejece progresivamente, ignorar este factor implica asumir riesgos crecientes.

La hidratación, además, no se limita a “tener un dispenser en la oficina”. Implica garantizar agua segura, accesible y en cantidad suficiente, con controles de calidad periódicos, y promover una cultura organizacional que legitime las pausas para beber agua sin estigmatización ni presión por tiempos de producción. Implica también formación: que empleadores y empleados comprendan los signos tempranos de deshidratación y sus consecuencias.

Así como la Ley de Contrato de Trabajo consolidó principios básicos de protección laboral en Argentina, y como normas posteriores ampliaron derechos vinculados al cuidado, la igualdad y el ambiente, es momento de pensar en una regulación que incorpore explícitamente la hidratación como componente del derecho a la salud en el trabajo. Esto podría traducirse en protocolos obligatorios para sectores de riesgo, estándares mínimos de provisión de agua, pausas programadas en contextos de calor extremo y campañas de concientización en ámbitos públicos y privados.

Algunos podrían considerar que se trata de un tema menor frente a debates estructurales del mercado laboral. Sin embargo, la historia de los derechos laborales demuestra que muchas de las conquistas más relevantes comenzaron con demandas aparentemente simples: limitar la jornada, garantizar el descanso semanal, proteger la maternidad. La hidratación es, en esencia, un derecho básico vinculado a la dignidad humana y a la preservación de la vida.

En un mundo atravesado por el cambio climático, la transición demográfica y nuevas formas de organización del trabajo, anticiparse a los riesgos es una estrategia inteligente. Regular y promover la hidratación laboral no es solo una política sanitaria: es una inversión en productividad, en reducción de costos y en capital humano.

El agua no puede seguir siendo un recurso invisible dentro de la jornada laboral. Si el trabajo digno es aquel que protege la salud y la integridad de las personas, entonces la hidratación adecuada debe ser reconocida como parte integral de los derechos laborales del siglo XXI.

Médico sanitarista MN 117.793 y CEO de la Cámara Argentina del Agua.