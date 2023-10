Día de la Madre: la maternidad como idea y la importancia de transformar la realidad para igualar oportunidades

Dia de la Madre (2).jpg

La maternidad como idea

Pero las desigualdades se observan no solo para quienes tienen hijos/as, sino para todas las mujeres de determinada edad, que son vistas como potenciales madres. “La maternidad en las mujeres pesa solamente con la idea de la maternidad. Una mujer en edad reproductiva, aunque no tenga intención de tener hijos, está vista como una persona que en cualquier momento puede desear tenerlos”, sostiene Georgina Sticco, directora y co-fundadora de Grow-género y trabajo. En las entrevistas laborales, las preguntas sobre los proyectos familiares son recurrentes, pero no tienen el mismo impacto en los varones que en las mujeres, para quienes muchas veces terminan convirtiéndose en barreras.

Por una política que iguale oportunidades

Transformar esta realidad requiere cambios culturales que vayan hacia la corresponsabilidad en las tareas de cuidado. Pero también iniciativas políticas que promuevan las modificaciones necesarias y desde una perspectiva de diversidad en lo que refiere a las composiciones familiares. A comienzos de 2022, se presentó el proyecto de ley Cuidar en Igualdad, que tiene entre sus objetivos extender las licencias (tanto en su duración como en su alcance) y crear una red integral de cuidados. Aunque en todo este tiempo el proyecto no fue tratado.

La responsabilidad, entonces, recae en las iniciativas que las organizaciones empleadoras puedan tener. Desde Grow-género y trabajo acompañamos a las empresas en el diseño de políticas que vayan en esa dirección, como pueden ser la extensión de licencias, la instalación de espacios de lactancia y de cuidado infantil (esto sí vigente en la ley de contrato de trabajo, pero no siempre respetado), y políticas de regreso gradual al puesto de trabajo. Estas son algunas de las iniciativas adoptadas por las organizaciones con las que trabajamos, que tienen el objetivo de que la maternidad deje de ser un obstáculo.