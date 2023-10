Dólar: operando full time

Se estaban agotando las medidas de precaución que fue tomando el Gobierno hasta la semana pasada. Por suerte, Sergio Massa impulsó el segundo tramo del swap con China, por el proporcional a u$s 5.000 millones de dólares. Toda la heterodoxia creativa para poder detener ataques especulativos y operaciones políticas, chocan cada semana contra nuevas operaciones políticas, en medio de una notable escasez de reservas. El primero en las PASO (Milei) dijo que cuanto más alto esté el dólar mejor, y le aconsejó a la gente que saque la plata de los bancos, junto con su colega Ramiro Marra, candidato a jefe de Gobierno de la Ciudad. El desplome del peso explicado por la preferencia de Milei en las elecciones (The New York Times).

Ya no se puede continuar, sin aplicación de justicia . No se puede vivir en una Republica sin fiscales ni jueces. “Voy a meter en cana a los que están especulando contra el ahorro de la gente, aunque me cueste la elección” (Massa)

Ya el mes pasado hubo una caída de depósitos en términos reales de 13% con las declaraciones de Melconian. La gente de a pie fue comprando dólares. Los que tenían pesos en caja de ahorro y en cuenta corriente, ya no tienen saldos. El aumento del dólar se traslada automáticamente a precios. Las operaciones son políticas, la realidad es económica: Argentina no tiene reservas netas, Macri perdió el crédito internacional en enero de 2018 y, el FMI está exigiéndole a un ministro que ya está reconociendo que va a renegociar el acuerdo existente.

En “Los últimos días de la víctima”, un profesional del crimen, metódico e implacable, recibe una orden: “debe cometer un asesinato a un señor que debe ser eliminado. Eso es todo…” Faltan pocos días para las elecciones presidenciales, y el “Club de la Devaluación” está trabajando tres turnos, usando 100% de la capacidad instalada. El domingo el nuevo empleado de Mauricio Macri dijo en el debate, que estamos ante una hiperinflación, ayer aconsejó sacar los pesos de los bancos. Su temeridad no tiene límites.

Nuevamente, los ahorristas que tenían depósitos a plazo fijo, caja de ahorro o saldo en cuenta corriente, sacaron los pesos y compraron dólares en el mercado paralelo y lo hicieron explotar. Las últimas dos semanas y dos días, los dólares financieros registraron fuertes aumentos. La brecha del “blue” con el oficial remontó, ubicándose en torno a 160%.

CONTENCION DE LA FURIA Y EL SABOTAJE PERMANENTE

Para contener la furia dolarizadora, Sergio Massa y el BCRA habían lanzado una serie de medidas: “dólar Vaca Muerta”, prórroga del dólar soja hasta el 25 de octubre 2023, obligatoriedad de liquidar el 25% de las exportaciones en el mercado de dólar CCL (contado con liquidación) y, se autorizó a las empresas a traer sus dólares a $ 810 en lugar de $350, ingresándolos a través del mercado de CCL, procurando impedir que su cotización siga subiendo y, aunque hagan CCL, igual tendrán acceso al MULC (mercado único libre de cambios), para importar a $350. Una alquimia digna del malabarista chino que mantiene los platitos girando, sin que se caiga ninguno.

A fines de septiembre se intensificó la intervención en el dólar MEP, más conocido como “dólar bolsa”, una de las formas de comprar dólares de forma legal. Se opera en el mercado de capitales y tiene menos restricciones para la compra que el llamado “dólar solidario”, que subió más moderadamente, por el mayor volumen operado en el AL30. El bono AL30 es pagadero en dólares, cuenta con amplia liquidez para entrar o salir de esa posición en lo inmediato y, es el título elegido para comprar dólar MEP.

Tomando en cuenta las ventas en dólares del AL30D, los montos negociados aumentaron de u$s 40 a unos u$s 60 millones diarios, escalando, aunque todavía no volvieron a alcanzar el pico registrado de casi u$s 80 millones diarios.

El Gobierno empleó u$s 870 millones en agosto para comprar bonos dolarizados procurando contener el dólar MEP y la brecha. Y se estima que manejó en septiembre, un número inferior al de agosto, alrededor de u$s 740 millones tras aumentar su intervención a fin de mes, integrando casi u$s 3.000 millones para controlar la brecha en lo que va del año. Si bien en las últimas semanas de septiembre aumentaron las liquidaciones por la eventual finalización del dólar soja-los cueveros aprovecharon y mencionaban el fin del mundo, no el fin del dólar soja-. Asimismo, se interrumpió en forma intermitente el lapso de compras del BCRA en el mercado oficial, porque hubo mayor flexibilidad oficial para autorizar pagos al exterior.

De todos modos, el BCRA terminó acumulando en septiembre compras por u$s 522 millones en el mercado oficial. Pero esta situación no le permitió recomponer reservas. Las divisas que compró en el mercado oficial, el BCRA las utilizó para interponerse en el mercado de los dólares alternativos: u$s 700 millones. Y como hubo que “levantar los muertos” que dejó la administración Macri, por u$s 551 millones, y hubo pérdidas de valuación de las reservas u$s 259 millones, debido a la devaluación del yuan, las reservas brutas disminuyeron en septiembre u$s 890 millones, con lo cual acumulan en el año una caída estrepitosa de u$s 18.000 millones. Recuerde que u$s 21.000 millones se perdieron por la sequía, hubiera habido un saldo de + 3.000 millones a favor, en lugar de u$s 18.000 en contra, sin sequía.

Las reservas netas, se redujeron en u$s 900 millones en septiembre y siguen en mínimos históricos, negativas en alrededor de u$s 4.000 millones. También siguió la fuga de activos argentinos por miedo a Milei o Bullrich. Los bonos en dólares ley extranjera cayeron entre 2% y 7%, acumulando un retroceso desde las PASO entre 18% y 24%.

Los sketches de Milei y Bullrich lucen divertidos y temibles, como los de “Los locos Addams”, viven en un barrio ficticio, son actores de terror y humor negro que actúan para adolescentes y adultos indocumentados. El “Efecto Milei” dice: “te votamos, escuchando que si ganabas ibas a reventar todo, pero ya empezaste y nos da un poco de miedito”.

Las acciones de empresas argentinas que cotizan en new York cayeron alrededor de 24% desde el triunfo de Milei. Recuperaron 10%, paradójicamente, con la mejora de Massa en las encuestas, que ahora lo dan “cabeza a cabeza”.

CONQUISTA SOCIAL

La Ley que prometió Macri y nunca había cumplido, se convirtió en Ley de eliminación de la cuarta categoría. Se coronó así, una nueva “conquista social”, solo comparable al aguinaldo o las vacaciones pagas, previamente elevando el mínimo no imponible de Ganancias, redoblando la apuesta anunciando un bono de $ 94.000 para 2.5 millones de trabajadores informales, con un costo máximo de 0.8% del PBI en lo que resta de este año y 0.4% en 2024.

El problema es que el Gobierno de Alberto Fernández, viene haciendo malabares desde el 10 de diciembre 2019, para llevar adelante la pesada herencia que le dejo Macri, la pandemia, la guerra y la sequía.

El manejo de la coyuntura de Massa (gasto 0.8%) no afecta ni remotamente los 15 puntos que piensa podar la motosierra de Milei, o “el cuchillo bajo el poncho” de quienes piensan vivir con la plata de los argentinos (Plan Bonex o corralito).

Las alternativas: “incendio del BCRA, Corralito, o plan Bonex”, no son neutras en el depositante en pesos. Los bancos emitieron un comunicado de repudio a la imprudencia de Milei, que le cabe también a Bullrich “vamos a tener que vivir con el ahorro de los argentinos”.

El ministro Massa no está pendiente de cumplir la meta anual acordada con el FMI de un déficit primario de 1.9% del PBI, aunque estará cerca. No le interesa alcanzar puntillosamente la meta anual acordada con el FMI, a costa de un estallido social. Los demás technopols de Juntos por el Cambio piensan que Milei estuvo mal, pero hablaron de meter “bala y cárcel, echar empleados públicos” (Espert), meter preso a Moyano (Bullrich).

En septiembre el Tesoro logró financiamiento neto por $ 1 billón 250 mil millones, a través de licitaciones, auxiliado por el BCRA que también le compró bonos a organismos públicos para que pudieran suscribir títulos en las licitaciones primarias.

De aquí a las elecciones, el cenáculo que repudia el peso continuará operando full time. La dinámica del dólar estará en el centro de las inquietudes del Gobierno hasta las elecciones. La dolarización de portafolios que aceleró la inflación, nos recuerda la antesala del plan Bunge & Born. Cavallo instaló una corrida contra Machinea (BCRA) yendo a EE.UU. a decir que no íbamos a pagar. Golpes de mercado que vienen colaborando con los technopols asociados, desde el final del Gobierno de Raúl Alfonsín.

Profesor de Posgrado UBA y Maestrías en universidades privadas. Máster en Política Económica Internacional, Doctor en Ciencia Política, autor de 6 libros. @PabloTigani