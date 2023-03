Dólar, suba de tasas e inflación: ¿cuál sería hoy el precio de equilibrio?

No hay tasa en el mercado que repague esta mayor inflación, salvo comprar títulos o un lazo fijo ajustados por inflación, que con cierto retraso copian el recorrido de los mayores precios en la economía, el índice de precios se anuncia a mediados de mes, y a partir de allí por 30 días corre la actualización del nuevo índice inflacionario.

La suba de la tasa de interés del 75% al 78% anual no podrá combatir la mayor inflación de marzo, no es ni chicha ni limonada. Una suba de tasas sin políticas complementarias como reducción del déficit fiscal o suba de encajes no ayudan en nada al escenario económico.