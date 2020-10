Linkear expectativas: dolarizar no es una opción

Detrás de este ataque al peso hay mucho de política, porque se trabaja sobre las expectativas de devaluación, y el mercado informal -que mueve entre 5 y 6 millones de dólares por día- trabaja sobre las expectativas, porque para el comerciante de José C. Paz o Wilde el verdadero dólar es el de $180 o $190. Detrás hay un trabajo sobre el dólar financiero (o contado con liquidación), que mueve entre 15 y 20 millones de dólares por día.

Una propuesta sería linkear las expectativas, que el gobierno participe fuerte de los mercados informales, del mercado blue. Primero, debería reforzar reservas internacionales a través de ejecutar el swap por 5 mil millones de dólares o algún repo por ese mismo monto. Dentro de este programa habría que quitar 20 puntos de retenciones por 30 días, y eso abriría una ventana para liquidar 5 mil millones de dólares. Ya tendrías un refuerzo de reservas de 15 mil millones.

No alcanza con decir “no voy a devaluar” si no que hay que actuar en consecuencia: abrir el dólar ahorro ofreciendo 500 dólares por persona, pero con una zanahoria: el que lo deje depositado un año no pagaría percepción del 35 por ciento, y quien lo deje por dos años no pagaría el impuesto PAIS del 30 por ciento ni la percepción del 35. Eso daría la perspectiva de comprar dólares a $82, o en todo caso de que quien lo retira hoy lo lleva a $136. Esto haría caer al dólar informal y al dólar financiero.

Dentro de la confianza habría que ofrecer algún plazo fijo link. Es decir, brindar la firmeza de que no se va a devaluar. Que sea muy simple a través del home banking con tasa a 3%. Incentivar la construcción con tasas del 13% que dejarían ganancia del 10% para los bancos. Habría que linkear a modo de obligación todos los depósitos que tienen los bancos privados al Banco Central a una tasa que no supere el 5%, porque la tasa es referencia de inflación y de una posible devaluación. Esto generaría expectativas positivas.

Y utilizar todo el poder de policía estatal para auditar bancos y mesas de dinero, y para trazar el recorrido de cómo operan los importadores, que importan a $77 y venden a dólar más caro. Creo que son medidas contundentes y pueden hacer que bajen las expectativas devaluatorias.