Elogio "envenenado" del FMI para Milei: Valdés pidió "calidad" en el ajuste y no dijo palabra de los u$s15.000 M

No se puede escapar de la responsabilidad de mañana evadiéndola hoy. Hablamos del elogio “envenenado” que dejó el mensaje de Rodrigo Valdés, director del Departamento del Hemisferio Occidental del FMI. Las palabras del economista chileno, que parecieron desvanecerse con el correr de los minutos, a partir de la sombra de la descomposición social hábilmente camuflada en las frases de tecnócrata, irrumpieron temprano esta mañana en el hotel Four Seasons de Buenos Aires, en el marco de su presentación en el encuentro IEFA Latam Forum. Valdés llegó a la Argentina para reunirse con el ministro Luis Caputo, pero no desaprovechó la oportunidad de alzar la voz, micrófono mediante y lanzar la advertencia al auditorio empresario, casi como quien quiere dejar constancia.