El rector de la UBA respondió a la crítica de Guillermo Francos: "Si se nos acaba la plata, ¿cómo hacemos?".

Ricardo Gelpi cruzó al ministro del Interior, por decir que "no está capacitado" para estar al frente de la UBA. "No queremos cerrar, queremos estudiar", afirmó.

Gelpi salió al cruce de esta afirmación y buscó evitar polemizar con el ministro, pero dejando en clara la situación de las casas de altos estudios de todo el país. "Es su opinión, la respeto pero no la comparto. Yo le diría que escuche un poco más lo que yo he dicho porque yo no dije que cerramos mañana ni pasado, al contrario", planteó, en diálogo con Daniela Ballester en No la ven, por C5N.