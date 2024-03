FATCA: precisiones sobre el acuerdo de intercambio de información financiera con EEUU

Vale recordar que el alcance del Acuerdo de Intercambio con EEUU es más limitado que el intercambio automático que rige bajo el estándar del CRS celebrado bajo el ámbito de la OCDE y el G20, pues en virtud del primero las instituciones financieras de EEUU solo informarán acerca de las cuentas de depósito y de inversión bajo titularidad directa de personas humanas residentes en Argentina, pero no abarca a las cuentas de titularidad de sociedades off shore que obtienen rentas pasivas cuyos últimos beneficiarios fueren personas humanas residentes en el país. Ergo, habrá una masa importante de inversiones que no llegará a conocimiento del fisco argentino, al menos a través de este intercambio.