Inflación en Legislativas

O sea, que siempre una baja inflación no significa una mejora de la actividad económica, como demostración de ello podemos ver que en el año 2001 teníamos en medio de una recesión que comenzó a fines de 1998 poseíamos indicadores mensuales de -0.5 y -1%.

Hoy con salarios que no son libres, porque colocando un tope de 1% mensual de aumento significa que no son libres sino que quedan reflejados en valores cercanos al 35% del aumento promedio de los precios. O lo que es lo mismo el trabajador solo puede comprar el 35% de lo que aumentaron los precios. Reflejo de ello es que el uso de capacidad instalada descendió al 54%, estando no muy lejos de los valores de ese indicador que teníamos en 2019. Cabe aclarar que todos los valores expresados son publicaciones realizadas en su momento por el INDEC.

Por lo tanto, seguimos insistiendo en que no era necesario someter al pueblo argentino a este SACRIFICIO INUTIL y ahora que se acrecentará con los anuncios realizados en la última semana. Por ejemplo, la eliminación de beneficios de zona franca de Tierra Del Fuego lo que termina generando un cúmulo muy grande de desocupación, la cual algunos representantes de Fundaciones cercanas al gobierno quisieron tranquilizar las aguas que decidieron otorgar una eliminación de impuestos internos de 9,5% a 0% olvidándose que ese tipo de acciones debe pasar por el Congreso Nacional que es el único que puede establecer creaciones/modificaciones/eliminaciones de impuestos.

ANALISTA ECONOMICO Y TRIBUTARISTA