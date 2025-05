Los mercaderes (importadores), deuda, precios y fuga de cerebros

Sumado a las recomendaciones del FMI que solicita devaluaciones que pueden afectar de dos maneras: una cuando estas en recesión y otra cuando no estas en recesión y te acerca a una contracción económica. Así va a ser para adelante con el comando del FMI en los lineamientos de política económica. Desde agosto de 2023, devaluación del 20% sugerida por el FMI, la segunda se vino a los meses, en diciembre de 2023 por un 120%, ambas impactaron de lleno en el salario. Producto de ello sobrevino la recesión. Ahora, hubo dos devaluaciones durante 2023. La economía argentina entre 2020-2023 subió tasas del 41% (dic19) a 118% (dic23), la inflación paso de 52% (ene20) a 160% (nov23), se triplico la inflación. No se llenó la heladera como se preveía. Pero ahora sigue vacía la heladera, principalmente en los trabajadores que no pagan impuestos a las ganancias.

Tomando los datos de la nota anterior y partiendo del año 2023 la inflación promedio fue de 127%, el incremento salarial del asalariado privado fue de 122% y el público 129%, en ese año el privado perdió 5 puntos porcentuales mientras que el público apenas supero en 2 puntos porcentuales a la inflación. Durante el 2024 el promedio de inflación fue del 236% pero los privados lograron un incremento promedio de 213% mientras que el asalariado publico apenas logro un incremento del 165%, la diferencia muestra el brutal ajuste salarial: los privados perdieron 13 puntos porcentuales y los trabajadores públicos (docentes, policías, médicos y administración nacional) más de 70 puntos porcentuales. Son varios años de pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores lo cual repercute en el consumo y en las ventas de las empresas.

image.png

En este contexto revisemos los datos publicados de personas con empleo asalariado registrado del sector privado del mes de febrero. Primero, la variación mensual entre febrero y enero de 2025 arrojo un incremento de personas con empleo en más de 16.000 puestos de trabajo; segundo, si comparamos ahora con diciembre de 2024, se crearon unos 7.500 puestos de trabajo; tercero, y ahora si la comparación es Milei contra Milei, este febrero de 2025 contra el mismo mes de 2024 arrojo la destrucción de empleo asalariado privado en 37.700, concentrado en la construcción (-14.500), textil (-8.000), otros servicios (-6.500), transporte (-5.400), metalmecánica (5.300) y hotelería y restaurantes (-5.100); y por último si tomamos el dato último de este mes contra diciembre de 2023, nos da que se destruyó empleo privado registrado por casi 102.300 trabajadores. Sin tomar en consideración los empleos públicos. Lo que evidencia un proceso lento, pero firme, de destrucción de empleo privado, el dato alarmante está en metalmecánica.

Hagamos un paréntesis, porque siguiendo lo que vimos en párrafos anteriores, tuvimos un proceso de pérdida de poder adquisitivo entre 2020-2023 pero se crearon 360.000 puestos de trabajo en el sector privado. La coincidencia en este gobierno y el anterior fue que la creación de empleo registrado asalariado se concentró en Comercio, en segundo lugar, en Actividades informáticas, seguido por Alimentos y tabaco, y Metalmecánica; en cambio, la destrucción de empleo estuvo en Comunicación, Agropecuarias, Actividades inmobiliario y de alquiler y otros servicios. Si bien tal vez no alcanzo la generación de empleo privado para cubrir la demanda de empleo, también convivio con un proceso de precarización de la mano de obra, emergió la casta del RAPPI.

No obstante, a partir de 2023, con el cambio de gobierno, continuo la precarización, se profundizó la pérdida de poder adquisitivo y la destrucción de puestos de trabajo en el sector privado ya representó el 33% del empleo generado en la gestión anterior, principalmente en metalmecánica.

Para finalizar, los objetivos se están cumpliendo en la Argentina, desindustrialización y financiamiento con deuda del FMI. Un dato, a diciembre de 2023 el stock de deuda bruta en moneda extranjera fue de 264.000 y en moneda local -el equivalente- a 104.000 millones de dólares; para abril de 2025, el primero fue de 268.000 y el segundo de 203.000 millones de dólares, lo que arroja un incremento de 4.000 millones de dólares, pero ahora en moneda local en su equivalente en dólares nos da 203.000 millones, un incremento 99.000 millones de dólares que se ha deja de crecer como en los meses de abril, mayo y junio de 2024.

El financiamiento del sector privado internacional no llegó. El sector privado local está apostando fuerte. El único financiamiento que llegó fue del FMI y apertura comercial, asestar otro golpe al sector, por ejemplo, metalmecánica. Fortaleciendo la idea de comprar barato -tipo de cambio fijo- y vender caro -por devaluación o dólar ilegal-, este veranito ya ocurrido en la argentina. Terminará de la misma forma.

En estos días la libre disponibilidad de dólares, sin cepo, pasa a ser diálogo y cepo como con las empresas alimenticias ¿un gobierno muy dialogador? Intervención económica como cualquier país. Pero el Central lo que hizo fue fijar para acceder al mercado de cambios oficial con el fin de realizar una transferencia al exterior para pagar el capital de títulos de deuda emitidos a partir del este 16 de mayo, el pago debe hacerse tener un plazo mínimo de 18 meses, antes era de 6 meses ¿Se van quedando sin reservas?

Otros de los objetivos fue generar una mayor desigualdad social y una ruptura de sistema científico tecnológico que supo adquirir el sector privado-público que resiste en las universidades. De acuerdo con este análisis, entre los distintos organismos científicos.

Según cuenta Nora Bär “se destaca la fuerte caída registrada en el Conicet, que ya perdió 1.513 puestos de trabajo. Le siguen en orden descendente el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) con 734 pérdidas y el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) con 436”. Se deben a despidos de personal administrativo, jubilaciones que dejan lugares vacantes y no son reemplazados, y a un éxodo de científicos que ya está dejando de ser anecdótico. Lo cual condicione una rápida recuperación si cambia la política económica ¿Qué científico va a querer regresar? El negocio importador puede prescindir de la ciencia y tecnología nacional. Las potencias del mundo requieren energía, se organizaron para repartirse el negocio exportador de gas, ya lo hicieron a principios del siglo XX con África y dejaron zonas de influencia en China.

El dato que confirma la fractura social es la brecha que existe entre el Haber Mínimo, el SMVM y la Canasta Básica Total (una canasta) que como se observa en el gráfico luego de la devaluación de agosto de 2023 comenzó a profundizarse, con la devaluación de diciembre, se amplió más y tuvo una lenta recuperación. Esto quiere decir que tanto el SMVM y el Haber Mínimo son menores a la CBT luego de la primera devaluación y se profundizó con la segunda devaluación.

image.png

Economista UBA. Docente UNPAZ y UNLa