Milei y Melconian, tráiler: "El CEMA y la Mediterránea, temporada 2"

Tanto la estrategia económica impulsada por Milei (asesorado por los fundadores del ex CEMA) o, el sistema bimonetario propuesto por la (Fundación Mediterránea), representan “el mismo perro con distinto collar” (Perón). Recuerde que sus actuales integrantes fueron economistas, funcionarios, candidatos a ministro y, acólitos del ex presidente Menem. Por tal razón, parece oportuno repasar lo que sucedió en los primeros años de aquel gobierno, por si alguna de las dos fuerzas opositoras ganara las elecciones. La mayor parte de la ciudadanía, solo recuerda el 1 a 1 de Menem-Cavallo. No deberíamos haber estado discutiendo, la dolarización, sin antes repasar lo que sucedió durante los primeros años de Menem.